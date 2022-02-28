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25 лютого міністр освіти і науки поінформував директорів шкіл та органи управління про правила прийому іноземців до польських шкіл у контексті поточної ситуації в Україні. Міністерство освіти також додало інформацію щодо підтримки навчання студентів, які приїжджають з-за кордону; йдеться також про надання їм психолого-педагогічної допомоги.

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Правила прийому дітей з України до польських шкіл

Учні з України в віці від 7 до 18 років приймаються до державних шкіл і отримують опіку на умовах, що застосовуються до громадян Польщі. Прийом до школи можливий протягом усього навчального року, а клас, у якому буде продовжуватися навчання, визначатиметься згідно сумі закінчених навчальних років за кордоном.

Прийом учнів, які приїжджають з-за кордону, регулюється на законодавчому рівні. У цьому процесі правова підстава перебування студента в Польщі не має значення.

Допомога в навчанні для іноземних студентів

Учні іноземці, які не володіють польською мовою на достатньому рівні, тобто на такому, який дає їм змогу отримати шкільної освіти у Польщі, можуть:

• ходити на додаткові уроки з польської мови

• здійснювати навчання у формі підготовчого відділення, в якому навчальний процес є адаптований до потреб і освітніх можливостей учня

• скористатися допомогою особи, яка володіє польською мовою і працює як помічник вчителя

• скористатися додатковими корекційними заняттями в рамках викладання предметів, які організовані органом управління школою.

Рішення про надання тієї чи іншої форми допомоги приймається директором школи за згодою з органом управління школи.

Психолого-педагогічна допомога

Учні іноземці можуть отримати психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з їх міграційним досвідом. Допомога полягає у виявленні та задоволенні індивідуальних потреб у розвитку та навчанні, а також індивідуальних психофізичних здібностей та факторів середовища, що впливають на життєдіяльність учня.

Психолого-педагогічну допомогу в школі організовує директор.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W udostępnionym materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.