Wyciek ropy w Barnówku. Trwa usuwanie skutków

Wyciek ropy koło Gorzowa Wielkopolskiego

Informując o wycieku z ropociągu odcinka zachodniego, PERN wyjaśnił, że nastąpił on niedaleko Gorzowa Wlkp., przy drodze wojewódzkiej, na odcinku, gdzie prowadzone były prace przygotowawcze do planowanej wymiany infrastruktury.

Jak poinformował PAP w środę rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, w związku ze zdarzeniem zatrzymany został do dyspozycji prokuratury 45-letni operator koparki — badanie przeprowadzone na miejscu wykazało u niego prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stan rurociągu PERN i bezpieczeństwo dostaw ropy

Rzecznik prasowy PERN Paweł Łukaszewicz zaznaczył w rozmowie z PAP, że zatrzymany mężczyzna, operator koparki pracującej w pobliżu rurociągu, nie jest pracownikiem tej spółki, a podmiotu zewnętrznego, wykonującego zlecone prace.

„W chwili zdarzenia rurociąg nie był eksploatowany i nie prowadzono nim tłoczenia ropy naftowej” - przekazał PERN. Spółka zapewniła przy tym, że wyciek dotyczy wyłącznie niepracującego odcinka magistrali i nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałej infrastruktury PERN, jak również na bieżącą realizację dostaw ropy naftowej do klientów.

PERN podkreślił, że po wykryciu wycieku na miejsce niezwłocznie skierowane zostały jego służby techniczne, które zabezpieczyły teren i prowadzą działania skupione na usunięciu skutków zdarzenia i zabezpieczeniu środowiska.

„Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Sytuacja pozostaje pod kontrolą służb” - zaznaczył PERN. Dodał, że po zakończeniu akcji teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

W Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19 bazami paliw, których pojemność przekracza 2,8 mln metrów sześc., a także czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc. (PAP)

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