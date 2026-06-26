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Pułapka wysokich zarobków. Polacy zarabiają więcej, ale pracują na granicy wytrzymałości

Kobieta siedzi przy komputerze i zerka w prawą stronę
Polacy zarabiają więcej, ale pracują na granicy wytrzymałościShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 14:17

Wysoka pensja to skuteczna tarcza przed stresem? Nic bardziej mylnego. Najnowsze dane pokazują, że polski rynek pracy zmaga się z cichą epidemią. Co trzeci pracujący Polak czuje psychiczne wycieńczenie, a luksusowe zarobki zamiast pomagać, często tylko potęgują problem.

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Pogoń za sukcesem zawodowym w Polsce zaczyna zbierać bolesne żniwo. Choć stan naszych kont bankowych systematycznie rośnie, zdrowie psychiczne dramatycznie na tym cierpi. Z raportu przygotowanego przez firmę Amilon wyłania się niepokojący obraz: aż 32,9% zatrudnionych nad Wisłą zmaga się z permanentnym zmęczeniem lub dostrzega u siebie wyraźne sygnały wypalenia zawodowego. Co gorsza, co piąty pracownik (21,2%) mówi wprost: „Jestem na skraju wyczerpania”.

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Intuicja podpowiada, że lepsze pieniądze rekompensują trud włożony w obowiązki. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Brak perspektyw na finansowy awans to marginalny problem – jako główne źródło frustracji wskazuje go zaledwie co dwudziesty badany (5,1%).

Prawdziwym generatorem kryzysu jest toksyczny koktajl złożony z natłoku zadań oraz nieubłaganie uciekającego czasu (22,7%). Na liście grzechów głównych polskich biur znajdują się także:

  • Zawyżone, nierealne oczekiwania szefostwa (13,7%),
  • Chaos w strukturach i brak jasnych wytycznych (10,5%),
  • Ignorowanie wysiłków pracownika i brak zwykłego „dziękuję” (9,3%).

Wypalenie uderza w najbogatszych: Statystyki demolują mit, że bogaci mają łatwiej. Wśród osób zarabiających powyżej 15 tysięcy złotych netto, syndrom chronicznego zmęczenia deklaruje aż 43,8% badanych. W grupie z zarobkami 13–15 tysięcy złotych ten odsetek jest niemal identyczny (42,9%).

Eksperci ostrzegają, że wyższe stanowisko to często po prostu większa presja i brak czasu na oddech. Pieniądze dają poczucie stabilizacji, ale nie zregenerują organizmu, który działa na rezerwach.

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Najbardziej alarmujący jest fakt, że Polacy zatracili zdolność samooceny. Blisko 35% ankietowanych nie potrafiło jasno określić, w jakiej kondycji psychicznej się znajduje. Zmęczenie po ciężkim tygodniu mylimy z głębokim, wielomiesięcznym kryzysem.

Karol Ziółkowski z Amilon zauważa, że pracownicy potrafią przez długi czas maskować swoje problemy: chodzą na spotkania, realizują projekty i udają, że wszystko jest w porządku. Przełożeni dostrzegają dramat dopiero wtedy, gdy pracownik całkowicie się załamuje, choć proces ten gniótł go od środka od wielu miesięcy.

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Wiele przedsiębiorstw próbuje gasić pożar modnymi benefitami czy pakietami medycznymi. To jednak działania wyłącznie fasadowe. Jak podkreśla Monika Grządziela z W&W Consulting, nowoczesny biznes musi zrewidować swoje podejście do bezpieczeństwa w pracy.

BHP to już nie tylko kask i ergonomiczne krzesło. To przede wszystkim bezpieczeństwo psychologiczne i organizacyjne:

  • Klarowny podział odpowiedzialności,
  • Liderzy, którzy potrafią słuchać,
  • Kultura organizacyjna oparta na empatii, a nie na wyciskaniu z ludzi maksimum normy.

Programy wellbeingowe mają sens tylko wtedy, gdy stanowią element głębszej strategii, a nie próbę przypudrowania organizacyjnego chaosu. Jeśli firmy nie zaczną działać wyprzedzająco, polski rynek pracy czeka potężny kryzys efektywności.

Agnieszka Mościcka-Teske: Wypalenie zawodowe nie musi być złe! [WYWIAD]

Źródło: gazetaprawna.pl

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