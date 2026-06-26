Prawie połowa Polaków mówi "tak". Zaskakujące kulisy zakupowych nawyków

Z danych zebranych przez ekspertów wynika, że aż 48% klientów centrów handlowych deklaruje chęć robienia zakupów w niedziele, gdyby tylko było to możliwe. Przeciwnego zdania jest jedynie 28% ankietowanych. Skąd ten trend w czasach, gdy e-commerce rośnie w siłę? Powód jest prosty: Polacy potrzebują czasu i spokoju.

Współczesny model zakupowy (tzw. omnichannel) sprawia, że w ciągu tygodnia konsumenci przeglądają oferty w internecie, porównują ceny i kompletują koszyki, ale ostateczną decyzję wolą podjąć w sklepie stacjonarnym. Niedziela jawi się jako idealny moment na dotknięcie produktu, przymiarkę i ocenę jakości bez pośpiechu. Dodatkowo nowoczesne galerie przestały być wyłącznie miejscami transakcji. Dzięki bogatej ofercie restauracyjnej i rozrywkowej stały się centrami spotkań towarzyskich i rodzinnego relaksu.

Zmęczeni 40-latkowie i młodzi dorośli. To oni najgłośniej żądają zmian

Zainteresowanie powrotem do dawnego systemu nie rozkłada się równomiernie. Najgłośniej na brak otwartych sklepów narzekają dwie grupy:

Pokolenie 35-44 lata (aż 57% poparcia ): To zazwyczaj osoby najbardziej obciążone pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Weekend to dla nich jedyny moment na logistyczne ogarnięcie domowych potrzeb.

(aż ): To zazwyczaj osoby najbardziej obciążone pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Weekend to dla nich jedyny moment na logistyczne ogarnięcie domowych potrzeb. Młodzi dorośli (18-24 lata – 54% oraz 25-34 lata – 52%): Dla najmłodszych generacji wizyta w galerii to naturalna forma spędzania wolnego czasu i element miejskiego lifestyle'u.

– Zainteresowanie niedzielnymi zakupami jest związane przede wszystkim z potrzebą większej elastyczności. Dla wielu konsumentów, szczególnie osób aktywnych zawodowo i rodzin, weekend jest momentem, kiedy mogą spokojnie zaplanować zakupy i poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z ofertą. W dobie omnichannel klienci często rozpoczynają proces zakupowy online, porównując produkty i ceny, ale finalną decyzję chcą podjąć w sklepie stacjonarnym, gdzie mogą obejrzeć produkt na żywo, ocenić jego jakość czy go przymierzyć. Niedziela daje im możliwość połączenia tych potrzeb z innymi aktywnościami, w tym rozrywkowymi, dlatego dla wielu osób pozostaje atrakcyjnym dniem na wizytę w centrum handlowym – zauważa Anna Wysocka, szefowa działu handlowego CBRE.

Mężczyźni vs kobiety i wielki podział na mapie Polski. Kto chce zniesienia zakazu?

Analiza CBRE przynosi jeszcze kilka zaskakujących wniosków. Okazuje się, że to mężczyźni częściej tęsknią za niedzielnym handlem – chęć wizyty w galerii deklaruje 51% z nich, w porównaniu do 45% kobiet.

Kluczowe znaczenie ma również geografia. Otwarte sklepy w siódmy dzień tygodnia to przede wszystkim marzenie mieszkańców metropolii (55% poparcia). W mniejszych miejscowościach (do 20 tysięcy mieszkańców) entuzjazm opada – tam za zniesieniem zakazu opowiada się poniżej połowy badanych (46%).

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