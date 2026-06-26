Gazeta Prawna
Kraj

Polacy tęsknią za niedzielnymi zakupami? Nowe badanie ucina spekulacje

Klienci galerii handlowej
Polacy nie chcą zakazu handlu w niedzieleShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:46

Po sześciu latach od wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, temat wraca jak bumerang. Najnowszy raport CBRE jasno pokazuje, że ograniczenia wciąż budzą spore emocje, a niemal co drugi klient chętnie wróciłby do dawnych nawyków. Co ciekawe, na zmiany mocno naciskają konkretne grupy wiekowe. Dla kogo brak otwartych sklepów w niedziele jest największym wyzwaniem?

Skrót artykułu

Prawie połowa Polaków mówi "tak". Zaskakujące kulisy zakupowych nawyków

Z danych zebranych przez ekspertów wynika, że aż 48% klientów centrów handlowych deklaruje chęć robienia zakupów w niedziele, gdyby tylko było to możliwe. Przeciwnego zdania jest jedynie 28% ankietowanych. Skąd ten trend w czasach, gdy e-commerce rośnie w siłę? Powód jest prosty: Polacy potrzebują czasu i spokoju.

Współczesny model zakupowy (tzw. omnichannel) sprawia, że w ciągu tygodnia konsumenci przeglądają oferty w internecie, porównują ceny i kompletują koszyki, ale ostateczną decyzję wolą podjąć w sklepie stacjonarnym. Niedziela jawi się jako idealny moment na dotknięcie produktu, przymiarkę i ocenę jakości bez pośpiechu. Dodatkowo nowoczesne galerie przestały być wyłącznie miejscami transakcji. Dzięki bogatej ofercie restauracyjnej i rozrywkowej stały się centrami spotkań towarzyskich i rodzinnego relaksu.

Kolejny market obchodzi zakaz handlu w niedzielę. Ministra Pracy nasyła na niego kontrolę PIP
Zobacz także
Kolejny market obchodzi zakaz handlu w niedzielę. Ministra Pracy nasyła na niego kontrolę PIP

Zmęczeni 40-latkowie i młodzi dorośli. To oni najgłośniej żądają zmian

Zainteresowanie powrotem do dawnego systemu nie rozkłada się równomiernie. Najgłośniej na brak otwartych sklepów narzekają dwie grupy:

  • Pokolenie 35-44 lata (aż 57% poparcia): To zazwyczaj osoby najbardziej obciążone pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Weekend to dla nich jedyny moment na logistyczne ogarnięcie domowych potrzeb.
  • Młodzi dorośli (18-24 lata – 54% oraz 25-34 lata – 52%): Dla najmłodszych generacji wizyta w galerii to naturalna forma spędzania wolnego czasu i element miejskiego lifestyle'u.
Hipermarket znalazł sposób na zakaz handlu. Ministerstwo natychmiast wkroczyło do akcji
Zobacz także
Hipermarket znalazł sposób na zakaz handlu. Ministerstwo natychmiast wkroczyło do akcji

– Zainteresowanie niedzielnymi zakupami jest związane przede wszystkim z potrzebą większej elastyczności. Dla wielu konsumentów, szczególnie osób aktywnych zawodowo i rodzin, weekend jest momentem, kiedy mogą spokojnie zaplanować zakupy i poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z ofertą. W dobie omnichannel klienci często rozpoczynają proces zakupowy online, porównując produkty i ceny, ale finalną decyzję chcą podjąć w sklepie stacjonarnym, gdzie mogą obejrzeć produkt na żywo, ocenić jego jakość czy go przymierzyć. Niedziela daje im możliwość połączenia tych potrzeb z innymi aktywnościami, w tym rozrywkowymi, dlatego dla wielu osób pozostaje atrakcyjnym dniem na wizytę w centrum handlowym – zauważa Anna Wysocka, szefowa działu handlowego CBRE.

Koniec szarej strefy handlu na Vinted i OLX. Skarbówka prowadzi kontrole. Wykryto nieprawidłowości na kilka milionów złotych
Zobacz także
Koniec szarej strefy handlu na Vinted i OLX. Skarbówka prowadzi kontrole. Wykryto nieprawidłowości na kilka milionów złotych

Mężczyźni vs kobiety i wielki podział na mapie Polski. Kto chce zniesienia zakazu?

Analiza CBRE przynosi jeszcze kilka zaskakujących wniosków. Okazuje się, że to mężczyźni częściej tęsknią za niedzielnym handlem – chęć wizyty w galerii deklaruje 51% z nich, w porównaniu do 45% kobiet.

Kluczowe znaczenie ma również geografia. Otwarte sklepy w siódmy dzień tygodnia to przede wszystkim marzenie mieszkańców metropolii (55% poparcia). W mniejszych miejscowościach (do 20 tysięcy mieszkańców) entuzjazm opada – tam za zniesieniem zakazu opowiada się poniżej połowy badanych (46%).

Zobacz także: Jak samorząd może zadbać o rozwój lokalnego handlu

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

zakupyhandelPolacy

Powiązane

mieszkanie, mieszkania, nieruchomości
PodatkiCzy zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych jest jednak niezgodny z konstytucją?
paczki i listy
Pozostałe podatkiCła od przesyłek sparaliżują handel?
agent nieruchomości pośrednik prowizja
NieruchomościZakaz podwójnej prowizji dla pośredników nieruchomości. Nowy projekt rządu

Najważniejsze

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Polityka zagranicznaStarmer odchodzi na rzecz „Króla Północy”. Ekspert: bilans premiera nie jest taki tragiczny [WYWIAD]
Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski i Radosław Sikorski podczas publicznych wystąpień – kolaż zdjęć ilustrujący ranking zaufania do polityków.
KrajNowy ranking zaufania polityków. Mocny awans i jeszcze większy spadek
David Cameron
Magazyn„Mniej więcej”. Po brexicie Brytyjczycy spadają poniżej średniej unijnej w PKB
Formularz ZUS EPD-21 przed 14. emeryturą 2026 – wniosek może zwiększyć wypłatę nawet o 225 zł na rękę
Emerytury i rentyTen wniosek do ZUS może zwiększyć wypłatę 14. emerytury nawet o 225 zł. Zostało niewiele czasu
Przyłębska mówi o "zamachu stanu". Prof. Zaleśny: Przewidywanie przyszłości wykracza poza kompetencje TK
PrawnikTrybunał Konstytucyjny ogranicza rolę premiera. Chodzi o nominacje w sądach
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png