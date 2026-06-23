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Spór o kojce dla psów. Senat wprowadza poprawki do ustawy

Budynek Senatu
Senackie komisje z poprawkami do ustawy zakazującej trzymania psów i kotów na uwięziShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:26

Senackie komisje podczas wtorkowego posiedzenia zgłosiły dwie poprawki doprecyzowujące do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi.

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Na wspólnym posiedzeniu Komisji: Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie zaproponowali dwie poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą pod koniec maja uchwalił Sejm.

Senackie poprawki do ustawy o ochronie zwierząt po decyzji Sejmu

Pierwsza poprawka dotyczy zapisu, zgodnie z którym „w przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni każdemu psu zapewnia się budę”.

W ocenie Biura Legislacyjnego Senatu „powstaje wątpliwość, czy przepis ten ma mieć również zastosowanie do szczeniąt karmionych przez sukę”. Argumentowano, że jeśli tak, to „właściciel szczeniąt karmionych przez sukę będzie na podstawie w tej regulacji obowiązany do zapewnienia każdemu z tych szczeniąt budy”.

Senatorowie zgodzili się więc na doprecyzowanie, że „w przypadku suki karmiącej szczenięta do 3. miesiąca życia, szczenięta takie przebywają w budzie zapewnionej dla karmiącej je suki”.

Doprecyzowanie zasad utrzymania szczeniąt i psów w kojcach

W drugiej poprawce komisje zaproponowały rozszerzenie katalogu przypadków, które nie podlegają przepisom m.in. regulującym wielkość kojców – o psy pasterskie „wykorzystywane w czasie sezonowego wypasu kulturowego w trakcie wypasu”.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, zakazem trzymania na uwięzi, oprócz psów, objęte będą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Wyjątki od zakazu i rozporządzenie ministra rolnictwa

Psu utrzymywanemu w kojcu właściciel będzie musiał zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnienia mu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych - stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

W ustawie wskazano też, że warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii, minister ma określić „minimalne warunki (...), w szczególności minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.

Przepisy przewidują wyjątki od zakazu - na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas krótkotrwały, incydentalny, poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Nowela przyzwala zatem np. na uwiązanie psa przed sklepem.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy. (PAP)

pak/ mark/

Źródło: PAP

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