Takiej emerytury Zygmuntowi Chajzerowi i Mirosławowi Zbrojewiczowi mogą pozazdrościć nie tylko artyści. Co miesiąc na ich konto ZUS przelewa niebagatelną sumę.
Temat wysokości emerytur budzi ogromne emocje. Jeszcze większe poruszenie budzi, to jak wysokie świadczenia otrzymują po latach pracy artyści i celebryci.
W mediach wielokrotnie pojawiały się wyznania o rekordowo niskich świadczeniach. Do grupy artystów, którzy za pieniądze z emerytury nie przeżyją należy muzyk Marek Piekarczyk, na którego konto ZUS przelewa co miesiąc 9 zł. Niskie świadczenia nie biorą się jednak z powietrza. Wysokość emerytury zależy od odprowadzanych przez całe życie zawodowe składek. Im były większe, tym wyższa jest emerytura.
Ci artyści na wysokość emerytur nie narzekają
W gronie artystów i celebrytów są też tacy, którzy jasno mówią, że na wysokość świadczeń narzekać nie mogą. Podkreślają też, że jest to konsekwencja wcześniejszych wyborów i odkładania pokaźnych comiesięcznych składek, by mieć zapewnione świadczenie emerytalne w przyszłości.
Wśród artystów, którzy nie wstydzą się mówić, jakie kwoty z ZUS otrzymują znalazł się dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer. Na konto 72-latka wypływa co miesiąc 5200 zł emerytury. Podobna kwota wpływa co miesiąc na konto aktora Mirosława Zbrojewicza. Aktor przez lata odkładał składki, pracując w teatrze na etacie. Dziś otrzymuje z ZUS świadczenie w kwocie 5000 zł.
Nieco niższe świadczenie dostaje dziennikarka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Dowbor, która pracowała na etacie w telewizji przez 30 lat. ZUS przelewa jej 4000 zł świadczenia emerytalnego.
Choć muzyk Zenek Martyniuk wieku emerytalnego jeszcze nie osiągnął, zdradził w rozmowie mediami, że co miesiąc płaci na poczet przyszłego świadczenia składki w wysokości ok. 4000 zł. Jak wyliczył „Super Express” to może dać Martyniukowi emeryturę w wysokości 5000 zł miesięcznie. 56-letni Martyniuk stwierdził jednak, że na emeryturę się jeszcze długo nie wybiera i nadal zamierza koncertować.
Oni dostają nieco niższe świadczenia
Wysokością swojej emerytury podzielił się także z mediami Grzegorz Skawiński. Muzyk zespołu Kombi w rozmowie z „Telemagazynem” ujawnił, że co miesiąc jego konto jest zasilane emeryturą w kwocie między 2500 a 3000 zł. Najbardziej rozpoznawalny polski detektyw, czyli Krzysztof Rutkowski również w mediach zdradził wysokość swojej emerytury. Na konto 66-latka wpływa co miesiąc z ZUS 3000 zł.
Osiągając wiek emerytalny i składając do ZUS wniosek o wypłatę emerytury trzeba pamiętać, że warto zrobić to w lipcu lub później. Składki zostają wówczas powiększone o zeszłoroczne wskaźniki, co zazwyczaj korzystnie wpływa na ostateczną wysokość świadczenia.
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