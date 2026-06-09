Temat wysokości emerytur budzi ogromne emocje. Jeszcze większe poruszenie budzi, to jak wysokie świadczenia otrzymują po latach pracy artyści i celebryci.

W mediach wielokrotnie pojawiały się wyznania o rekordowo niskich świadczeniach. Do grupy artystów, którzy za pieniądze z emerytury nie przeżyją należy muzyk Marek Piekarczyk, na którego konto ZUS przelewa co miesiąc 9 zł. Niskie świadczenia nie biorą się jednak z powietrza. Wysokość emerytury zależy od odprowadzanych przez całe życie zawodowe składek. Im były większe, tym wyższa jest emerytura.

Ci artyści na wysokość emerytur nie narzekają

W gronie artystów i celebrytów są też tacy, którzy jasno mówią, że na wysokość świadczeń narzekać nie mogą. Podkreślają też, że jest to konsekwencja wcześniejszych wyborów i odkładania pokaźnych comiesięcznych składek, by mieć zapewnione świadczenie emerytalne w przyszłości.

Wśród artystów, którzy nie wstydzą się mówić, jakie kwoty z ZUS otrzymują znalazł się dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer. Na konto 72-latka wypływa co miesiąc 5200 zł emerytury. Podobna kwota wpływa co miesiąc na konto aktora Mirosława Zbrojewicza. Aktor przez lata odkładał składki, pracując w teatrze na etacie. Dziś otrzymuje z ZUS świadczenie w kwocie 5000 zł.

Nieco niższe świadczenie dostaje dziennikarka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Dowbor, która pracowała na etacie w telewizji przez 30 lat. ZUS przelewa jej 4000 zł świadczenia emerytalnego.

Choć muzyk Zenek Martyniuk wieku emerytalnego jeszcze nie osiągnął, zdradził w rozmowie mediami, że co miesiąc płaci na poczet przyszłego świadczenia składki w wysokości ok. 4000 zł. Jak wyliczył „Super Express” to może dać Martyniukowi emeryturę w wysokości 5000 zł miesięcznie. 56-letni Martyniuk stwierdził jednak, że na emeryturę się jeszcze długo nie wybiera i nadal zamierza koncertować.

Oni dostają nieco niższe świadczenia

Wysokością swojej emerytury podzielił się także z mediami Grzegorz Skawiński. Muzyk zespołu Kombi w rozmowie z „Telemagazynem” ujawnił, że co miesiąc jego konto jest zasilane emeryturą w kwocie między 2500 a 3000 zł. Najbardziej rozpoznawalny polski detektyw, czyli Krzysztof Rutkowski również w mediach zdradził wysokość swojej emerytury. Na konto 66-latka wpływa co miesiąc z ZUS 3000 zł.

Osiągając wiek emerytalny i składając do ZUS wniosek o wypłatę emerytury trzeba pamiętać, że warto zrobić to w lipcu lub później. Składki zostają wówczas powiększone o zeszłoroczne wskaźniki, co zazwyczaj korzystnie wpływa na ostateczną wysokość świadczenia.