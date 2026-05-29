Czarnek o referendum i „porządkowaniu” decyzji w mieście

Podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska Czarnek wspomniał o referendum z ubiegłej niedzieli, w wyniku którego odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO). Według Czarnka, „aby w Krakowie było znakomicie, to wszystkie te absurdalne pomysły i decyzje (...) muszą być natychmiast wyczyszczone”.

- Miasto musi być zarządzane tak, jak powinno być zarządzane. Żeby tak było, trzeba wybrać prezydenta. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości, jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i panem Piotrem Milowańskim, sekretarzem generalnym naszych struktur, zwracam się do Krzysztofa i do Sławka - do Krzysztofa Bosaka i do Sławka Mentzena - zwracam się do Konfederacji: Krzysiu, Sławku, wybierzmy wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa - zaapelował Czarnek.

Przedterminowe wybory w Krakowie po referendum

Wiceprezes PiS mówił o jedności na prawicy i o tym, że wspólny kandydat powinien wywodzić się „najlepiej spoza struktur partyjnych”. Zaznaczył, że „to jest do uzgodnienia”, ale jego zdaniem „tylko wspólny kandydat prawicy jest w stanie wygrać w Krakowie i zaprowadzić tam porządek”.

Wynik referendum w Krakowie oznacza przedterminowe wybory prezydenta w tym mieście, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Do czasu wyboru i powołania nowej osoby na to stanowisko obowiązki prezydenta będzie pełnił komisarz. Premier Donald Tusk we wtorek poinformował, że wyznaczył na tę funkcję Stanisława Kracika, dotychczasowego zastępcę Miszalskiego.(PAP)