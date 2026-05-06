Prezydent składa projekt ustawy o kryptoaktywach do Sejmu

O skierowaniu przez prezydenta projektu w sprawie kryptoaktywów Bogucki poinformował w środę na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.

- Prezydent w dniu dzisiejszym złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek - oświadczył szef KPRP.

Bogucki wyjaśnił, że prezydencki projekt zasadza się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszy - jak zaznaczył - najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Jako drugi wymienił kwestię realnego i skutecznego nadzoru państwa, a trzeci filar dotyczy zabezpieczenia konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów.

Współpraca z rządem i krytyka dotychczasowych prac legislacyjnych

Bogucki zaznaczył, że prezydencki projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym. - I to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - podkreślił.

Szef KPRP powiedział, że prezydent Nawrocki jest „za mądrą, rozsądną i zgodną z konstytucją” regulacją rynku kryptoaktywów, a prezydencki projekt ma chronić konsumentów i inwestorów oraz zapewnić „realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów”.

- Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciała współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie. Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi - powiedział Bogucki.

Zdaniem szefa KPRP, „jeżeli w tym zakresie będzie wola koalicji rządzącej, będzie wola większości parlamentarnej, premiera, żeby to procedować, to właściwie można to załatwić od ręki”. - Jest konkretny projekt, można nad nim pracować, nie trzeba czekać, można podjąć ten projekt bardzo szybko - podkreślił.

Projekt przewiduje m.in.: wzmocnienie systemu ostrzeżeń przed podmiotami o podwyższonym ryzyku, zapewnienie natychmiastowej informacji o blokadzie rachunku czy szybką kontrolę blokady środków przez sąd.

Projekt ma także ograniczać możliwość długotrwałego blokowania środków przez urzędników; przewidziano w nim prawo do odszkodowania za działania organów niezgodne z prawem, a także szybsze decyzje urzędów.

Spór polityczny wokół regulacji rynku kryptowalut

Złożenie po raz trzeci do Sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak mówił, jedyną zmianą, jaką będzie proponował w projekcie, będzie „wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank”.

Tusk zwrócił uwagę na kulisy funkcjonowania platformy Zondacrypto związanej z rynkiem kryptowalut i - jak mówił - jej powiązania z mafią rosyjską i „jej pieniądze zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut, Zondacrypto”. - To jest porwanie lub zabójstwo, bo ta sprawa do dzisiaj nie jest ostatecznie wyjaśniona, założyciela i pierwszego właściciela (giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto - PAP) - powiedział szef rządu.

Od 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo prokuratury prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił w mediach, że „żaden wątek, żadna hipoteza w tym postępowaniu nie zostanie pominięta, tak samo jak ślad rosyjski, wątek grup przestępczych”.

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale – jak podał 16 kwietnia prezes Zondacrypto Przemysław Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek zaginął w marcu 2022 r.

Bogucki odniósł się też do wtorkowej publikacji „Gazety Wyborczej Katowice”. Według „GW”, katowicka prokuratura od 2018 r. prowadziła dwa śledztwa dotyczące działalności najpierw Bitbay - poprzedniczki Zondacrypto - a potem samej Zondacrypto. Według gazety, dotyczyły one m.in. świadczenia usług płatniczych wbrew przepisom, czy wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. „Finalnie jedno ze śledztw umorzono w kwietniu 2024 r., a drugie w lutym 2025 r.” - podała gazeta.

Szef KPRP zauważył, że „rządził wtedy Donald Tusk i jego rząd, więc to jest jego odpowiedzialność”. - Donald Tusk w tej sprawie idzie na ścianę, bo chce ukrywać nieudolność, brak działań i całkowitą bezczynność jego państwa, jego służb, podległych mu ministrów przez te wszystkie miesiące - powiedział Bogucki.

Jak dodał, „finałem tego wszystkiego jest wyjazd za granicę tych osób, które prowadziły ten biznes”. - One wyjechały, (...)bo przecież nie było tymczasowych aresztowań, nie było zatrzymań, nie było przedstawionych zarzutów, bo nie było śledztwa, bo nie było działania ze strony rządu Donalda Tuska - stwierdził minister. Według doniesień medialnych prezes giełdy Zondacrypto Przemysław Kral przebywa obecnie za granicą. Prezydencki projekt ustawy został opublikowany w środę na stronie Kancelarii Prezydenta. Z kolei najnowszy, rządowy projekt ustawy - jak poinformował z kolei w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański - został skierowany do prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. (PAP)

ero/ mro/