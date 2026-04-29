Sejm wznowił obrady. PiS chce pytać o Zondacrypto

Sala posiedzeń SejmuShutterstock
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 09:47

Sejm, który w środę po godz. 9 wznowił obrady, będzie m.in. debatował nad projektami zmian w swoim Regulaminie. Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian w ustawie o kuratorach sądowych oraz projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji.

Pierwszy projekt zmian w Regulaminie Sejmu zakłada, że dwa rodzaje wniosków - o uzupełnienie porządku dziennego oraz o przedstawienie informacji bieżącej - mają być składane do godz. 19 dnia poprzedzającego rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, a nie - jak obecnie - do godz. 21. Drugi projekt określa wymogi dotyczące składów zespołów, przesądzając, iż zespół poselski tworzy co najmniej pięciu posłów, natomiast zespół parlamentarny co najmniej pięciu posłów oraz co najmniej jeden senator.

Projekt zmian o kuratorach sądowych

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian w ustawie o kuratorach sądowych. W projekcie zaproponowana została m.in. możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego. Chodzi o to, aby minister sprawiedliwości mógł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zwolnić aplikanta z pozostałej części aplikacji, bez zwalniania z egzaminu. Według resortu sprawiedliwości zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej, doprecyzowanie przepisów i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Dotyczy on organizacji i sposobu sprawowania nadzoru nad rynkiem systemów sztucznej inteligencji oraz nad modelami sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w zakresie objętym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Za kontrolę takich technologii oraz wspieranie ich rozwoju będzie odpowiadać Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

PiS będzie pytał o Zondacrypto

Posłowie wysłuchają także informacji bieżącej w sprawie rekordowych nakładów na remonty linii kolejowych i nowych połączeń kolejowych, o którą do ministra infrastruktury zwrócił się klub KO. W ramach pytań bieżących posłowie PiS chcą zapytać koordynatora służb specjalnych o sprawę Zondacrypto.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

