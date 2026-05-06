Wielka awaria sieci Play. Klienci wściekli: „Powrót do lat 2000”

Lawina zgłoszeń w Downdetector. Gdzie jest najgorzej?

Środowy poranek, 6 maja 2026 roku, przyniósł poważne problemy dla użytkowników sieci Play. Już od wczesnych godzin zaczęły napływać zgłoszenia o zakłóceniach w działaniu usług operatora – od braku zasięgu po drastyczne spadki prędkości internetu. Skala awarii szybko stała się widoczna w serwisie Downdetector, gdzie liczba raportów rosła z minuty na minutę.

Nie tylko brak zasięgu. Internet w Play drastycznie zwolnił

Z danych użytkowników wynika, że najczęściej problem dotyczył zasięgu sieci komórkowej – takie zgłoszenia stanowiły 31 proc. wszystkich przypadków. Niewiele mniej, bo 30 proc., odnosiło się do internetu szerokopasmowego, a kolejne 28 proc. do internetu mobilnego. Oznacza to, że awaria miała szeroki zasięg i dotknęła różnych usług jednocześnie. Zgłoszenia zakłóceń pochodzą głównie z:

Gdańska,

Krakowa,

Warszawy,

Katowic,

Łodzi,

Wrocławia,

Poznania.

„Jak w ubiegłym stuleciu”. Internauci nie zostawiają na operatorze suchej nitki

Internauci szybko zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. W serwisie Downdetector pojawiały się skargi na niestabilne połączenie oraz bardzo niskie prędkości. „Szczecin, 40 Mb/s downloadu zamiast 600 Mb/s. Powrót do lat 2000” – napisał jeden z klientów, trafnie podsumowując frustrację użytkowników.

Praca zdalna i streaming odcięte. Miliony Polaków mają problem

Problemy z siecią przełożyły się na realne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Część osób zgłaszała trudności w pracy zdalnej, inni nie mogli korzystać z komunikatorów czy serwisów streamingowych. W niektórych przypadkach pojawiały się też problemy z wykonywaniem połączeń telefonicznych.

Kiedy Play naprawi usterkę?

P4, operator sieci Play, obsługuje ponad 13,3 miliona klientów mobilnych oraz ponad 2 miliony użytkowników usług domowych, w tym internetu i telewizji. Tak duża liczba abonentów sprawia, że każda większa awaria natychmiast odbija się szerokim echem w całym kraju. Na razie nie podano oficjalnych przyczyn problemów ani dokładnego czasu ich usunięcia. Użytkownicy oczekują jednak szybkiej reakcji oraz przywrócenia pełnej sprawności usług. Dzisiejsza sytuacja pokazuje, jak bardzo Polacy są uzależnieni od stabilnego internetu i usług mobilnych.