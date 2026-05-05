Kto podpisze umowę pożyczkową SAFE dla Polski?

Informację tę potwierdził we wtorek wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego - przekazał na platformie X.

Umowę podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie MON i MF - Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. Potem Serafin i Kubilius udadzą się do Wilna, by podpisać umowę pożyczkową z Litwą.

Jak informowała PAP wcześniej, podpisanie umowy w piątek będzie oznaczać, że zaliczka w wysokości około 6,5 mld euro może trafić do Polski jeszcze w maju - tak wynika z planu KE. Polska będzie więc najprawdopodobniej pierwszym krajem, do którego trafią pieniądze z tego programu.

Według źródeł PAP procedura pisemna wśród komisarzy w sprawie umowy pożyczkowej SAFE dla Polski została pomyślnie zakończona we wtorek.

Treść umowy wynegocjowanej pomiędzy KE a polskim rządem została zaakceptowana, w tym decyzja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa komisarzom Kubiliusowi i Serafinowi do podpisania umowy z Polską.

Polska jako pierwszy kraj w programie SAFE

Jest to pierwsza umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE zaakceptowana przez KE dla jakiegokolwiek państwa. Kolejne kraje niedługo przejdą podobną procedurę. Litwa już jest w trakcie, jako drugie państwo.

Na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka łącznie 19 krajów UE. Jedynym krajem, którego plan wydatkowania środków nie został jeszcze zatwierdzony, są Węgry, ponieważ Budapeszt zażądał o 2 mld euro środków więcej, na co nie zgodziła się KE. Plan złożony przez ustępujący rząd premiera Viktora Orbana budził też zastrzeżenia związane z rządami prawa. KE czeka na nową propozycję Budapesztu, gdy urząd premiera obejmie Peter Magyar.

Polska, której KE przyznała 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu; Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu, mają otrzymać po 16,2 mld euro.

Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Z Brukseli Magdalena Cedro i Jowita Kiwnik Pargana (PAP)