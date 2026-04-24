Premier, który wypowiedział się dla dziennikarzy w samolocie, tuż przed wylotem z Cypru, poinformował, że dostał zapewnienie od szefowej KE i jej zespołu, że zrobią wszystko, żeby uwzględnić „polski pomysł” na wydatkowanie pożyczki. Propozycja rządowa zakłada, że pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. - Chodzi o to, żeby ta pożyczka nie wpływała na deficyt finansów w Polsce - podkreślił premier, dodając, że „jest pewien, iż polska propozycja zostanie zaakceptowana”.

Tusk dodał, że kuluarowe rozmowy z von der Leyen dotyczyły też niektórych elementów KPO. - Nie chcemy zmarnować żadnych pieniędzy, przede wszystkim tych, które są grantem. (...) Wszystko to, co jest grantem, chcielibyśmy w stu procentach wykorzystać - zapewnił.

Premier dodał, że odniósł wrażenie, iż KE wykazuje się zrozumieniem dla „polskich okoliczności”. - Na przykład jeśli chodzi o kłopot dotyczący zmiany prawa. Mamy weto prezydenckie na karku, co bardzo utrudnia realizację niektórych reform - powiedział Tusk.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki i mogłyby być przekierowane nie tylko dla wojska, ale także dla służb takich jak Policja czy Straż Graniczna. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). (PAP)