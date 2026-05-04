Polska podpisze porozumienie dotyczące współpracy obronnej z Wielką Brytanią

Jak przekazał Donald Tusk, uzgodniono konkretny termin zawarcia porozumienia. – „27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią w zakresie obrony” – poinformował premier. Deklaracja padła w trakcie rozmów dwustronnych na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii.

Porozumienie ma dotyczyć pogłębionej współpracy wojskowej, w tym koordynacji działań w ramach NATO, rozwoju wspólnych projektów zbrojeniowych oraz zwiększenia interoperacyjności sił zbrojnych obu państw. Według dostępnych informacji, dokument obejmie także kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz reagowania na zagrożenia hybrydowe, które w ostatnich latach stały się jednym z kluczowych wyzwań dla Europy.

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu

Ósmy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się pod hasłem „Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie”. Do stolicy Armenii przybyli liderzy ponad 40 państw, w tym czołowi politycy Unii Europejskiej i NATO. Obecni są m.in. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W obradach uczestniczy także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po raz pierwszy w historii do formatu dołączyła Kanada, reprezentowana przez premiera Marka Carneya, co podkreśla rosnące znaczenie współpracy transatlantyckiej w kontekście globalnych napięć.

Dominującymi tematami rozmów są kwestie bezpieczeństwa oraz kryzys energetyczny, który nasilił się w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Przywódcy analizują także konsekwencje wojny w Ukrainie oraz dalsze wsparcie dla Kijowa.

Wzmocnienie współpracy Polska-Wielka Brytania-NATO

Planowany traktat wpisuje się w szerszy trend zacieśniania relacji wojskowych między państwami europejskimi i sojusznikami z NATO. Wielka Brytania od lat jest jednym z kluczowych partnerów Polski w zakresie bezpieczeństwa – brytyjskie wojska stacjonują m.in. na wschodniej flance Sojuszu, a oba kraje współpracują przy szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych.

Eksperci wskazują, że nowe porozumienie może przyspieszyć realizację wspólnych projektów, takich jak rozwój systemów obrony powietrznej czy modernizacja infrastruktury wojskowej. Istotnym elementem ma być również wymiana informacji wywiadowczych oraz wspólne działania w zakresie odstraszania.

W kontekście rosnących napięć geopolitycznych i zagrożeń hybrydowych decyzja o podpisaniu traktatu ma znaczenie strategiczne. Wpisuje się ona w działania wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej oraz budujące trwałe mechanizmy współpracy między kluczowymi sojusznikami NATO.