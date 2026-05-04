Maturzyści fotografowali arkusze. Dyrektor CKE powiadomi prokuraturę

Na platformie X pojawiło się wiele wpisów od osób twierdzących, że są w posiadaniu arkuszy CKE z trwającego egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna na bieżąco monitoruje sytuację i potwierdziła pierwsze przypadki podejrzeń o nieuczciwe zachowanie zdających. CKE podkreśliła, że wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty.

Dyrektor Zakrzewski nie pozostawił wątpliwości co do dalszych kroków. W rozmowie z Polską Agencją Prasową oświadczył:

– W przypadku uznania, że istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, na pewno stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożę do prokuratury.

Tematy wypracowań potwierdzone przez maturzystkę

Z materiałów opublikowanych na platformie X wynika, że tegoroczna matura z języka polskiego objęła dwa tematy wypracowań do wyboru: „Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?". Jeden z tematów maturzystka potwierdziła w rozmowie z portalem Onet. Pozostałe pytania zawarte w arkuszu dotyczyły m.in. „Ferdydurke", „Przedwiośnia", „Antygony" oraz „Pieśni o Rolandzie".

Egzamin z języka polskiego trwa 240 minut i składa się z części testowej oraz wypracowania. Zgodnie z instrukcjami zawartymi w arkuszu, wypracowanie powinno liczyć minimum 300 słów. Zdający ma obowiązek odwołać się do wybranych utworów literackich — w tym do co najmniej jednej lektury obowiązkowej — a także do kontekstów pozaliterackich, takich jak historycznoliteracki, biograficzny czy filozoficzny. Aby zdać maturę z języka polskiego, wystarczy uzyskać minimum 30 procent punktów.

Telefony na sali, czyli jak dochodzi do przecieków

Mechanizm powstawania przecieków maturalnych jest od lat niemal identyczny. Do ujawnienia treści egzaminu może dojść wówczas, gdy nauczyciel lub dyrektor zerwie plombę i zapozna się z zawartością arkusza, a następnie poinformuje o tym swoich uczniów — co stanowi przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności na podstawie art. 266 oraz art. 267 Kodeksu karnego. W praktyce jednak dominuje inny scenariusz: do sali egzaminacyjnej trafia telefon komórkowy i zdający wykonuje zdjęcie arkusza zaraz po jego rozdaniu, jeszcze przed upływem dziewięćdziesiąt minut od rozpoczęcia egzaminu.

Skala zjawiska w ubiegłorocznej sesji była znacząca. Po niemal każdym z egzaminów maturalnych w 2025 roku, zaledwie kilka lub kilkanaście minut po godzinie 9, w sieci pojawiały się zdjęcia arkuszy. Dyrektor CKE zebrał materiał dowodowy i zgłosił sprawę prokuraturze, jednak Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia postępowania w kilku przypadkach.

Historia przecieków i skutki prawne

Precedensy sięgają co najmniej kilku lat wstecz. W 2021 roku na kilka godzin przed egzaminem w wyszukiwarkach internetowych gwałtownie wzrosła liczba zapytań dotyczących hasła „Lalka ambicja" — jednego z tematów maturalnych, a rok wcześniej użytkownicy masowo wpisywali frazę „Wesele elementy fantastyczne". W obu przypadkach CKE powiadomiła prokuraturę, jednak postępowania długo pozostawały nierozstrzygnięte.

Wyciągnięte z tamtych sytuacji wnioski skłoniły Centralną Komisję Egzaminacyjną do zapowiedzi nowych zabezpieczeń. Dyrektor Zakrzewski zadeklarował, że zaproponuje Ministerstwu Edukacji Narodowej rozwiązania mające zapewnić, by wszyscy uczniowie w całym kraju rozpoczynali egzamin dokładnie w tym samym momencie — co mogłoby ograniczyć okno czasowe umożliwiające przekazywanie informacji między salami w różnych strefach czasowych lub różnych lokalizacjach.

Formuła egzaminu i harmonogram sesji

W roku 2026 absolwenci techników przystępują do egzaminu w formule 2015, natomiast uczniowie liceum piszą maturę w nowej formule 2023. Oficjalny arkusz CKE z języka polskiego w obu formułach zostaje udostępniony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po godzinie 14.00. Sesja maturalna 2026 trwa przez cały maj i obejmuje kolejno egzaminy z matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym