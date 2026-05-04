Cudzoziemiec bez prawa pobytu dostanie świadczenia rodzinne. NSA: liczy się tylko dziecko

NSA potwierdza: status pobytowy rodzica-cudzoziemca be znaczenia dla świadczeń na polskie dziecko

Cudzoziemiec nieposiadający polskiego obywatelstwa może otrzymać świadczenia rodzinne na dziecko, nawet gdy jego status pobytowy w Polsce nie jest uregulowany. Organy administracji nie tylko nie muszą weryfikować statusu pobytowego rodzica – nie mogą go w ogóle brać pod uwagę przy rozstrzyganiu o prawie do świadczenia. Przesądza o tym wyłącznie obywatelstwo dziecka jako rzeczywistego beneficjenta świadczenia.

Potwierdzeniem tej zasady jest postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2026 r. (sygn. I OPS 2/25), w którym skład trzech sędziów odmówił podjęcia uchwały wyjaśniającej w tej materii – ze względu na brak jakichkolwiek rozbieżności w utrwalonym orzecznictwie.

Pytanie prawne Rzecznika Praw Dziecka – próba weryfikacji jednolitości orzecznictwa

W dniu 4 października 2025 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.). Przedmiotem pytania była kwestia, czy obywatelstwo i status pobytowy rodzica powinny stanowić podstawę odmowy przyznania świadczenia rodzinnego w sytuacji, gdy dziecko posiada polskie obywatelstwo.

NSA odmawia podjęcia uchwały – brak rozbieżności w orzecznictwie

Postanowieniem z 25 marca 2026 r. (sygn. I OPS 2/25) Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna odmowy? Brak przesłanek z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a., który stanowi, że NSA podejmuje uchwały abstrakcyjne w przypadku wystąpienia rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych wymagających ujednolicenia wykładni prawa. W analizowanej sprawie NSA stwierdził, że nie istnieją żadne rozbieżności orzecznicze. Przeciwnie – linia orzecznicza sądów administracyjnych w tego rodzaju sprawach jest utrwalona, jednolita i spójna od lat.

Utrwalona linia orzecznicza: decyduje obywatelstwo dziecka, nie rodzica

NSA wskazał expressis verbis, że w sprawach o świadczenia rodzinne na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ukształtowała się jednolita praktyka orzecznicza oparta na następujących tezach:

Obywatelstwo i status pobytowy rodzica nie stanowią kryteriów decydujących o prawie do świadczenia rodzinnego. Istotne jest wyłącznie polskie obywatelstwo dziecka – rzeczywistego beneficjenta świadczenia. Organy administracji nie mogą odmówić świadczenia z uwagi na brak polskiego obywatelstwa rodzica lub nieuregulowany status pobytowy osoby wnioskującej.

Ratio legis: konstytucyjna ochrona praw dziecka

Podstawą tej wykładni jest konstytucyjna zasada ochrony praw dziecka (art. 72 Konstytucji RP) oraz zasada równego traktowania obywateli polskich.

Gdyby organ odmawiał świadczeń z powodu braku polskiego obywatelstwa rodzica, prowadziłoby to do dyskryminacji polskich dzieci w zależności od pochodzenia lub statusu prawnego ich rodziców – co byłoby sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami. Świadczenia rodzinne, które mają charakter instrumentów wsparcia dziecka, nie mogą być warunkowane statusem prawnym rodziców.

Przesłanki przyznania świadczeń rodzinnych cudzoziemcom – wymogi materialne i formalne

Zgodnie z utrwaloną praktyką sądów administracyjnych, o świadczenie rodzinne na dziecko będące obywatelem polskim może ubiegać się: rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (w przypadkach przewidzianych ustawą). Inne warunki do spełnienia przez osobę wnioskującą to m. in. sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem oraz zamieszkiwanie z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NSA podsumował natomiast przy okazji tej sprawy, że warunki nieistotne prawnie w świadczeniach rodzinnych, gdzie beneficjentem jest dziecko, to:

posiadanie przez rodzica polskiego obywatelstwa,

posiadanie przez rodzica karty pobytu, wizy lub innego dokumentu pobytowego,

legalność pobytu rodzica na terytorium Polski.

Ważne To oznacza, że status pobytowy rodzica (czy posiada kartę stałego pobytu, kartę czasowego pobytu, wizę, czy przebywa nielegalnie) nie może być podstawą odmowy przyznania świadczenia dziecku posiadającemu obywatelstwo polskie. Pozostałe przesłanki przyznania konkretnego świadczenia (np. kryterium dochodowe, wymóg faktycznego zamieszkiwania w Polsce, wiek dziecka) muszą być nadal spełnione zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zależności od tego, jakie obowiązują dla danego świadczenia.

Znaczenie praktyczne postanowienia NSA dla cudzoziemców i organów administracji

Choć NSA odmówił podjęcia uchwały, samo postanowienie ma istotne znaczenie precedensowe i sygnalizacyjne:

Dla cudzoziemców-rodziców:

Prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne na dziecko z polskim obywatelstwem jest bezwarunkowe w zakresie własnego statusu pobytowego rodzica,

Organy nie mogą odmówić świadczenia z uwagi na brak polskiego obywatelstwa wnioskodawcy,

Nie jest wymagane posiadanie karty pobytu ani innego dokumentu pobytowego,

Ewentualna nielegalność pobytu rodzica nie ma wpływu na prawo dziecka do świadczeń.

Dla organów administracji:

Potwierdza utrwaloną linię orzeczniczą – organy nie powinny mieć wątpliwości interpretacyjnych,

Wskazuje na niedopuszczalność odmowy świadczeń na podstawie analizy statusu pobytowego rodzica,

Zamyka drogę do prób zaostrzania praktyki administracyjnej w tym zakresie, bo nie można weryfikować "dodatkowo" przesłanek pozaustawowych,

Praktyki odmowne oparte na statusie rodzica są sprzeczne z prawem,

Dla sądów administracyjnych:

Ostatnie orzeczenie stanowi potwierdzenie prawidłowości dotychczasowej linii orzeczniczej,

Wskazuje na brak potrzeby dalszych uchwał wyjaśniających w tej materii,

Może być wykorzystywan w analogicznych sprawach.

Katalog świadczeń objętych wykładnią NSA

Wykładnia zaprezentowana przez NSA odnosi się do świadczeń rodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zasada ta znajduje zastosowanie do świadczeń o charakterze wspierającym polskie dzieci, w przypadku których beneficjentem świadczenia jest dziecko, nie rodzic.

Źródło: Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2026 r., sygn. akt I OPS 2/25