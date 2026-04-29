Sondaż parlamentarny. Rośnie dystans między KO a PiS

Choć przewaga nad głównym rywalem rośnie, uwagę zwraca wyraźne przetasowanie wśród mniejszych ugrupowań, które zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w układzie sił.
Michał Kaźmierczak
Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 06:46

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem sceny politycznej w najnowszym badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez IBRiS dla Rzeczpospolitej. Choć przewaga nad głównym rywalem rośnie, uwagę zwraca wyraźne przetasowanie wśród mniejszych ugrupowań, które zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w układzie sił.

Z najnowszego sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32 proc. głosów. To niewielki spadek o 0,4 punktu procentowego względem poprzedniego pomiaru, jednak wynik ten nadal zapewnia ugrupowaniu wyraźne prowadzenie. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 23,2 proc. poparcia, notując spadek o 1,3 punktu procentowego. Tym samym dystans między obiema partiami jeszcze się powiększył.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 12 proc., co oznacza spadek o 1,4 punktu procentowego. To kolejny sygnał osłabienia ugrupowania, które jeszcze niedawno notowało wyraźne wzrosty.

Spadki mniejszych partii i walka o próg wyborczy

Wyniki sondażu pokazują wyraźne trudności części ugrupowań w utrzymaniu stabilnego poparcia. Polskie Stronnictwo Ludowe znalazłoby się tuż poniżej progu wyborczego z wynikiem 4,4 proc., tracąc symboliczne 0,1 punktu procentowego. Jeszcze bardziej wyraźny spadek dotyczy Polski 2050, która mogłaby liczyć jedynie na 0,5 proc. głosów, co oznacza stratę aż 1,3 punktu procentowego.

Tak niskie notowania Polski 2050 mogą wskazywać na postępującą erozję elektoratu oraz trudności w utrzymaniu rozpoznawalności politycznej w obliczu silnej polaryzacji między największymi ugrupowaniami.

Partia Razem z największym wzrostem poparcia

Największą dynamikę wzrostu odnotowała partia Razem, która zwiększyła swoje poparcie z 2,9 proc. do 4 proc. Choć nadal pozostaje poniżej progu wyborczego, wzrost o 1,1 punktu procentowego jest najwyższy spośród wszystkich ugrupowań uwzględnionych w badaniu.

Autopromocja
