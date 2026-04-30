Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości traci kolejnego polityka. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, Janusz Kowalski oficjalnie złożył rezygnację z członkostwa w strukturach klubu. Informację tę potwierdził już rzecznik ugrupowania, Rafał Bochenek, dodając, że pismo posła zostało rozpatrzone pozytywnie.
Sam zainteresowany odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. We wpisie na platformie X podziękował parlamentarzystom PiS za dotychczasową współpracę i zapowiedział, że od teraz będzie sprawował mandat jako poseł niezrzeszony.
„Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski” – zadeklarował polityk.
Automatyczne wykluczenie z partii Zgodnie z wyjaśnieniami Rafała Bochenka, decyzja o odejściu z klubu niesie za sobą poważne konsekwencje statutowe. Opuszczenie klubu parlamentarnego jest bowiem równoznaczne z utratą członkostwa w samej partii Prawo i Sprawiedliwość. Choć oficjalne powody decyzji Kowalskiego nie są znane, nieoficjalne doniesienia wskazują, że poseł już wcześniej rozważał taki krok, jednak dotychczas wycofywał swoje wnioski.
Kariera pełna zwrotów Janusz Kowalski, który w ostatnim czasie mocno angażował się w tematykę rynku kryptowalut, ma za sobą barwną przeszłość polityczną. Choć z PiS związany był od 2002 roku, w jego biografii znajduje się także epizod w Platformie Obywatelskiej (2005 r.). Do wielkiej polityki wrócił w 2019 roku, startując z list Prawa i Sprawiedliwości jako reprezentant Solidarnej Polski (późniejszej Suwerennej Polski). W rządzie Zjednoczonej Prawicy pełnił funkcje wiceministra w resortach aktywów państwowych oraz rolnictwa.
To drugie głośne odejście z szeregów największej partii opozycyjnej w tym tygodniu. Zaledwie dzień wcześniej ogłoszono, że z klubem PiS pożegnał się również poseł Łukasz Mejza.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu