Prezydent uhonorował pośmiertnie Łukasza Litewkę

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla kraju. W przypadku Łukasza Litewki decyzja dotyczyła jego wieloletniej aktywności społecznej, prowadzonej równolegle z działalnością parlamentarną.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) April 27, 2026

Poseł był znany z bezpośredniego angażowania się w pomoc potrzebującym. Prowadzona przez niego inicjatywa #TeamLitewka organizowała zbiórki na leczenie dzieci, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach. Działania obejmowały także pomoc dla zwierząt oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych w regionie.

Okoliczności śmierci posła Łukasza Litewki

Do wypadku doszło 23 kwietnia na terenie województwa śląskiego. Według ustaleń śledczych 57-letni kierowca samochodu marki Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym rowerem posłem. Pomimo podjętej reanimacji Łukasz Litewka zmarł na miejscu.

Prokuratura postawiła kierowcy zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy wskazują, że doszło do nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wstępnie mówiono, że kierujący zasłabł lub zasnął za kierownicą. Ostatecznie nie potwierdzono tej hipotezy.

Decyzja sądu i dalsze działania śledczych

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Jednocześnie umożliwił jego zwolnienie po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł w terminie 14 dni. W przypadku wpłaty mężczyzna zostanie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Postępowanie w sprawie wypadku jest kontynuowane, a śledczy analizują szczegółowe okoliczności zdarzenia.