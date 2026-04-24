Gazeta Prawna
Zdrowie

Zmiany w NFZ wydłużają kolejki na badania. Nawet o dwa lata

NFZ leki lek pieniądze gotówka
Rezonans za 3 miesiące, a nawet dłużej. Zmiany w NFZ
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 14:58

Po wprowadzeniu nowych zasad rozliczania tzw. nadwykonań, Enel-Med prognozuje wydłużenie czasu oczekiwania na badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – od kilku miesięcy nawet do blisko dwóch lat, w zależności od rodzaju świadczenia i miejsca jego realizacji. Informację przekazano w komunikacie prasowym spółki.

Skrót artykułu

Z danych Enel-Med wynika, że czas oczekiwania na gastroskopię na NFZ wydłużył się o 7-9 miesięcy, na kolonoskopię o rok, a miejscami o blisko dwa lata. Rezonans magnetyczny, na który wcześniej czekało się ok. 2-4 tygodni, dziś w części lokalizacji oznacza oczekiwanie od półtora do trzech miesięcy.

Enel-Med: ograniczenia finansowania wpływają na dostępność diagnostyki

"Rozumiemy potrzebę szukania przez NFZ rozwiązań stabilizujących finanse systemu, ale w ambulatoryjnej diagnostyce specjalistycznej każda decyzja dotycząca ograniczenia budżetu niemal natychmiast przekłada się na dostępność świadczeń" - ocenił, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Jacek Rozwadowski.

Jak podano, nowe zasady NFZ dotyczą rozliczania badań wykonanych ponad wartość kontraktu. W praktyce oznaczają one częściowe finansowanie nadwykonań w endoskopii i diagnostyce obrazowej, co - w ocenie spółki - bezpośrednio przekłada się na dostępność świadczeń.

Zobacz także
"W ocenie Enel-Med ograniczanie finansowania na etapie profilaktyki i wczesnej diagnostyki oznacza dłuższe kolejki do badań, późniejsze rozpoznania i większą niepewność po stronie pacjentów" - dodano.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

budżetNFZbadania

