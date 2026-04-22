Czy da się uniknąć zachowku? Okazuje się, że prawo przewiduje takie opcje

Zachowek to jedno z najważniejszych pojęć w polskim prawie spadkowym, które w praktyce często prowadzi do sporów rodzinnych. Choć jego głównym celem jest ochrona najbliższych członków rodziny, istnieją sytuacje, w których można ograniczyć lub całkowicie wyłączyć obowiązek jego zapłaty.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to finansowa rekompensata dla najbliższych osób zmarłego, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały mniej, niż wynikałoby to z dziedziczenia ustawowego. Prawo to działa niezależnie od woli spadkodawcy – nawet jeśli świadomie zdecydował się kogoś wykluczyć.

W przeciwieństwie do udziałów w spadku, zachowek nie oznacza części majątku. Można dochodzić od spadkobierców testamentowych jedynie określonej kwoty wyrażonej w pieniądzach, a nie przykładowo mieszkania lub samochodu. Co ważne – odpowiadają oni za zapłatę zachowku solidarnie.

Kto ma prawo do zachowku? Katalog jest zamknięty

Krąg osób uprawnionych jest ściśle określony. Należą do niego:

zstępni (dzieci, wnuki, etc.),

małżonek,

rodzice (jeśli byliby powołani do dziedziczenia).

Co istotne, przepisy nie przewidują prawa do zachowku dla rodzeństwa ani dalszych krewnych. Jaka jest wysokość zachowku? Zgodnie z prawem „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (art. 991 Kodeksu cywilnego).

Jak uniknąć zachowku? Najskuteczniejsze metody legalne

Choć zachowek pełni funkcję ochronną i co do zasady prawo do zachowku działa niezależnie od woli spadkodawcy, przepisy przewidują kilka rozwiązań, które mogą prowadzić do jego ograniczenia lub wyłączenia. Które z nich warto mieć na względzie?

Wydziedziczenie w testamencie – kiedy jest skuteczne?

Pierwszą możliwością jest wydziedziczenie. Wymaga ono sporządzenia testamentu oraz wskazania konkretnego powodu.

- Przyczyny te mają charakter zamknięty. Obejmują m.in. uporczywe postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy rażące zaniedbywanie obowiązków rodzinnych – mówi Anita Świercz, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Zrzeczenie się dziedziczenia u notariusza

Innym legalnym rozwiązaniem jest zrzeczenie się dziedziczenia. Polega na zawarciu umowy notarialnej między przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym. Skutkiem jest utrata prawa zarówno do spadku, jak i do zachowku. W przeciwieństwie do wydziedziczenia, opiera się na zgodzie obu stron.

Darowizna a zachowek – o czym musisz pamiętać?

Kolejną opcją jest umowa darowizny. Przekazywanie majątku jeszcze przed śmiercią to częsta praktyka, ale nie zawsze skuteczna. O czym trzeba pamiętać w przypadku darowizny?

- Rozwiązanie to nie prowadzi jednak automatycznie do wyłączenia obowiązku zapłaty zachowku, ponieważ przepisy przewidują wliczanie określonych darowizn do podstawy jego obliczenia. Znaczenie ma tu wówczas zarówno czas dokonania darowizny jak i osoba obdarowanego. Podkreślić należy, iż darowizny dokonane na rzecz najbliższych członków rodziny co do zasady będą uwzględniane natomiast w przypadku osób spoza kręgu spadkobierców możliwe jest ich pominięcie po upływie określonego czasu – zwraca uwagę radczyni prawna.

Umowa dożywocia jako sposób na uniknięcie zachowku

To rozwiązanie często wykorzystywane jako alternatywa dla darowizny. Umowa dożywocia polega na przekazaniu nieruchomości w zamian za opiekę i utrzymanie do końca życia. Ze względu na swój odpłatny charakter zazwyczaj nie jest uwzględniana przy ustalaniu zachowku.

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

W skrajnych przypadkach sąd może pozbawić daną osobę prawa do spadku i zachowku, np. gdy dopuściła się poważnego przestępstwa wobec spadkodawcy lub manipulowała testamentem.

- Stwierdzenie niegodności następuje na mocy orzeczenia sądu i prowadzi do traktowania danej osoby tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Wyklucza to również jej prawo do zachowku – mówi Anita Świercz.

Planowanie spadku – dlaczego warto znać przepisy?

Zachowek to mechanizm, który z jednej strony chroni rodzinę, a z drugiej ogranicza pełną swobodę dysponowania majątkiem. Dlatego planując przekazanie dorobku życia, warto wcześniej poznać dostępne rozwiązania i ich konsekwencje. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć konfliktów i długotrwałych postępowań sądowych.