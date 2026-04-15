NSA rozstrzygnął sprawę Cenckiewicza. Co dalej z dostępem do tajnych informacji?

Sprawa została rozpoznana przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym. Sąd poinformował, że uzasadnienie wyroku nie zostanie opublikowane z uwagi na zawarte w nim informacje wrażliwe. Oznacza to brak publicznego wglądu w szczegółową argumentację.

Wyrok ma charakter prawomocny i zamyka drogę odwoławczą w postępowaniu administracyjnym.

Cofnięcie poświadczeń bezpieczeństwa przez SKW

Spór rozpoczął się w lipcu 2024 roku, gdy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gen. Jarosław Stróżyk, cofnął Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Decyzję podtrzymał premier Donald Tusk jako organ drugiej instancji.

Cofnięcie poświadczeń oznaczało brak możliwości dostępu do informacji niejawnych, w tym materiałów o najwyższych klauzulach tajności.

Wyrok WSA i spór o podstawy prawne

W listopadzie 2024 roku Cenckiewicz zaskarżył decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W czerwcu 2025 roku sąd uchylił decyzje SKW i premiera, uznając je za niezgodne z prawem.

Sąd rozpatrywał osiem skarg dotyczących różnych poziomów dostępu do informacji niejawnych. Wskazano brak wystarczających podstaw prawnych do cofnięcia poświadczeń.

Skargi kasacyjne i stanowisko rządu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów złożyła skargi kasacyjne do NSA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślał, że do czasu prawomocnego zakończenia sprawy Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych.

Po wyroku NSA Dobrzyński zaznaczył, że rozstrzygnięcie nie oznacza automatycznego przywrócenia uprawnień. Konieczne jest przeprowadzenie kontrolnego postępowania sprawdzającego zgodnie ze wskazaniami sądu.

Spór o dostęp do informacji niejawnych

Mimo korzystnego dla Cenckiewicza rozstrzygnięcia sądowego, jego sytuacja pozostaje niejednoznaczna. Brak jawnego uzasadnienia NSA utrudnia ocenę skutków wyroku.

Z jednej strony sądy podważyły decyzje o cofnięciu poświadczeń, z drugiej – służby podkreślają obowiązek ponownej weryfikacji i brak automatycznego dostępu do tajnych dokumentów.

Kontrowersje wokół przyczyn decyzji

Według doniesień medialnych powodem cofnięcia poświadczeń mogło być niewpisanie w ankiecie bezpieczeństwa informacji o przyjmowaniu określonych leków. WSA uznał jednak, że nie doszło do naruszenia przepisów, ponieważ wskazywane substancje nie miały charakteru psychotropowego.

Cenckiewicz odrzucał te zarzuty i zapowiadał działania prawne wobec autorów publikacji oraz instytucji odpowiedzialnych za postępowanie.

Funkcja szefa BBN a dostęp do tajemnic

W sierpniu 2025 roku Sławomir Cenckiewicz został powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stanowisko to wymaga stałego dostępu do informacji niejawnych. Kancelaria Prezydenta utrzymywała, że posiada on ważne poświadczenia, co pozostawało w sprzeczności z interpretacją rządu i służb.