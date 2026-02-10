Stanowisko rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński we wpisie na portalu X podkreślił, że stanowisko Cenckiewicza to dezinformacja. Opublikował również całość przytoczonego przez szefa BBN pisma, z którego wynika, że przez czas trwania kontrolnego postępowania sprawdzającego, postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego osoba sprawdzana, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, formalnie zachowuje to poświadczenie, ale faktycznie nie może się nim posługiwać.

Podkreślił również, że szkolenie z ochrony informacji niejawnych, w którym uczestniczył szef BBN zostało zorganizowane dla kierownika jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje niejawne z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

„Jest to tylko szkolenie, a nie przyznanie dostępu do informacji niejawnych. Przywołane wybiórczo przez S. Cenckiewicza przepisy nie prezentują pełnego stanowiska ABW w tej konkretnej sprawie i są przez niego zmanipulowane. Stanowczo podkreślam - Pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych (o czym został przez ABW poinformowany) i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą niejawności” - napisał.

W ubiegłym tygodniu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w TVN24, że jeśli w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyć będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, to nie będzie można przekazywać na nim niejawnych informacji.

Komentarz Sławomira Cenckiewicza

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz skomentował we wtorek w serwisie X słowa ministra Siemoniaka.

„Z mocy art. 152 par. p.p.s.a. w związku z korzystnymi dla mnie wyrokami WSA posiadam dostęp do informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych na podstawie poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez SKW. Wydane przez SKW i Prezesa Rady Ministrów decyzje w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa WSA wyrokiem z 17 VI 2025 r. uchylił, uznając za niezgodne z prawem. Dlatego te decyzje nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być w dalszym ciągu wykonywane przez uniemożliwienie mi dostępu do informacji niejawnych” - napisał.

Ponadto podkreślił, że niezależnie od tego, jako kierownik jednostki organizacyjnej, czyli Biura Bezpieczeństwa Narodowego posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” na mocy ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Zaznaczył, że takie stanowisko w Biuletynie Informacji Publicznej prezentuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szkolenie i stanowisko ABW

Podał również, że potwierdzeniem takiego podejścia jest zaświadczenie ABW stwierdzające odbycie szkolenia dotyczącego ochrony informacji niejawnych w zakresie wszystkich posiadanych przez niego dostępów do informacji niejawnych krajowych i organizacji międzynarodowych, które zostało mu wystawione 3 lutego 2026 r. Dodał, że szkolenie odbyło się w BBN, a poprzednie zaświadczenie, wydane przez SKW traciło już ważność.

Cenckiewicz opublikował również fragment pisma Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW z sierpnia 2025 r. skierowane do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Biura Bezpieczeństwa Narodowego w związku z objęciem przeze niego stanowiska szefa BBN. Z przytoczonego fragmentu wynika, że szef BBN jest uprawniony do wydawania upoważnień do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i ma zapewniony dostęp do tych informacji z mocy ustawy.

Tło sprawy i decyzje sądów

30 lipca 2024 r. SKW odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca 2024 r. tę decyzję uchylił. 5 sierpnia ub.r. kancelaria premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroku WSA.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie RBN na 11 lutego na godz. 14. Podczas Rady mają być omówione m.in.: kwestia programu SAFE, zaproszenie do Rady Pokoju i działania państwa mające na celu wyjaśnienie „okoliczności wschodnich kontaktów” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. (PAP)

