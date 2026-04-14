Były mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany. Prokuratura ma co najmniej dwa poważne zarzuty

Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, został we wtorek zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Sprawa dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano w tej sprawie trzy osoby.
– W związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, został zatrzymany Marcin D. i inne osoby, które są transportowane do Warszawy – przekazał PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
Wyjaśnił, że „sprawa dotyczy popełnienia szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych”. Podkreślił, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udziela więcej informacji w tej sprawie.
Kolejne zatrzymanie Marcina D.
Marcin D. został w sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.
Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.
Akt oskarżenia wobec Marcina D.
W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku został zawieszony w czynnościach zawodowych.
W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.
