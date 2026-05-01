Matura 2026 startuje 4 maja. Ilu zdających, terminy, wyniki - najważniejsze informacje

W 2026 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:

część pisemna – od 4 do 21 maja,

– od 4 do 21 maja, część ustna – od 7 do 30 maja, zgodnie ze wskazaniami w harmonogramie.

Dwie formuły matury 2026. Kto zdaje według których zasad

W 2026 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Arkusze egzaminacyjne przeznaczone dla każdej z dwóch ww. formuł są wyraźnie oznaczone. Arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2023 mają elementy graficzne koloru fioletowego, natomiast arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2015 – elementy graficzne koloru pomarańczowego.

Wymagania egzaminu maturalnego w 2026 r.

W 2026 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych oraz zadania w części ustnej egzaminu maturalnego będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych:

w przypadku egzaminu w Formule 2023 – w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;

w przypadku egzaminu w Formule 2015 – w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Obowiązkowe przedmioty i zasady. Co trzeba zdać

Ok. 344 840 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2025/2026, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej:

język polski – bez określania poziomu,

– bez określania poziomu, język obcy nowożytny – bez określania poziomu,

język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;

w części pisemnej:

język polski – na poziomie podstawowym,

matematyka – na poziomie podstawowym,

– na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2026 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

W 2026 r. absolwenci wszystkich typów szkół nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Arkusze egzaminu maturalnego w 2026 r.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2026 r. (w terminie głównym, w obu formułach) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 537 różnego rodzaju arkuszy oraz 1052 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00 (z wyjątkiem 4 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu). Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia ok. godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia ok. godz. 19:00

Ogółem w 2026 r. przeprowadzonych zostanie ok. 711 365 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 853 760 egzaminów w części pisemnej.

Sprawdzanie prac i wyniki egzaminu maturalnego w 2026 r.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 8 lipca br. Tego samego dnia (8 lipca) zostaną ogłoszone również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.