Majówka 2026 to dla wielu pierwszy moment w roku, kiedy znów pojawiają się grille i ogniska. Problem w tym, że to, co jeszcze kilka lat temu było całkiem normalne, dziś coraz częściej kończy się interwencją straży miejskiej albo mandatem. Nie ma jednego prostego zakazu – zamiast tego obowiązuje zestaw zasad, które decydują, czy ogień jest legalny, czy już staje się ryzykowny i karalny.
Ognisko na własnej działce – legalne, ale tylko pod warunkami
Rozpalenie ogniska na prywatnej posesji wciąż jest dopuszczalne. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – ważne jest jedno: ogień nie może stwarzać zagrożenia ani być uciążliwy dla otoczenia. Kluczowe jest zachowanie odpowiednich odległości oraz zdrowego rozsądku:
- co najmniej 4 metry od granicy działki,
- minimum 10 metrów od materiałów łatwopalnych (drewno, słoma, gałęzie),
- 100 metrów od lasu – chyba że miejsce jest oficjalnie wyznaczone,
- brak ogniska w suchych trawach, przy zabudowaniach czy elementach łatwopalnych.
To jednak nie wszystko. Nawet przy spełnieniu tych warunków ognisko może zostać uznane za nielegalne, jeśli w danych okolicznościach (np. susza, silny wiatr) realnie zwiększa ryzyko pożaru.
Ognisko na działce a czasowe zakazy – gminy i nadleśnictwa mogą ograniczyć ogień
W sezonie wiosenno-letnim coraz częściej pojawiają się lokalne zakazy używania otwartego ognia. Mogą je wprowadzać gminy, a w przypadku lasów – nadleśnictwa. W efekcie:
- ognisko dopuszczalne co do zasady może być zakazane w konkretnym dniu,
- wysoki stopień zagrożenia pożarowego wystarczy, by obowiązywał faktyczny zakaz.
To jeden z najczęstszych powodów mandatów w majówkę.
Ognisko w lesie i przy lesie – obowiązujące przepisy i całkowite zakazy
W przypadku terenów leśnych przepisy są znacznie bardziej rygorystyczne. Ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zakaz obejmuje:
- lasy,
- łąki i torfowiska,
- oraz pas do 100 metrów od ich granicy.
Biwak "na dziko" z ogniskiem przy lesie niemal zawsze kończy się naruszeniem prawa – nawet jeśli miejsce wydaje się bezpieczne.
ROD – całkowity zakaz ognisk
Na działkach ROD nie można rozpalać ognisk – bez względu na to, czy mają charakter rekreacyjny, czy inny.
Grill na balkonie w bloku – czy jest legalny i co mówią przepisy
Przepisy nie zawierają wprost zakazu grillowania na balkonach. To jednak jedna z tych sytuacji, w których ważniejsze od samego braku zakazu są konsekwencje prawne. Balkon jest częścią mieszkania, ale:
- podlega przepisom przeciwpożarowym,
- obowiązują w nim regulaminy wspólnot i spółdzielni,
- a także zasady prawa cywilnego.
To właśnie te elementy przesądzają o dopuszczalności grillowania. Wiele wspólnot mieszkaniowych wprowadza bezpośredni zakaz grillowania na balkonach i tarasach. Powody są następujące: bezpieczeństwo pożarowe i komfort mieszkańców. Zignorowanie takiego zakazu może prowadzić do:
- konfliktu z zarządcą,
- roszczeń cywilnych,
- a w skrajnych przypadkach – sprawy w sądzie.
Dym i zapach, czyli tzw. immisje
Nawet jeśli regulamin niczego nie zakazuje, kłopot może pojawić się przez sam dym. Wystarczy więc, że:
- dym wpada do mieszkań,
- zapach staje się uciążliwy,
- zadymienie utrudnia korzystanie z balkonów lub klatek,
- aby sytuacja została uznana za naruszenie prawa.
Sąsiad nie musi tego tolerować – może żądać zaprzestania, a w razie potrzeby skierować sprawę do sądu.
Grill elektryczny i gazowy – czy to bezpieczna alternatywa?
Grill elektryczny uznawany jest za bezpieczniejszy, bo nie ma otwartego ognia. To jednak nie oznacza pełnej swobody – nadal może przeszkadzać sąsiadom i wciąż może być zakazany w regulaminie.
Grill gazowy to już wyższy poziom ryzyka. Butla gazowa jest traktowana jako materiał niebezpieczny, a jej używanie na balkonie może zostać uznane za stworzenie zagrożenia – zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.
Kary za ognisko i grill w 2026 roku – mandaty i odpowiedzialność karna
Od początku 2026 r. przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zostały wyraźnie zaostrzone. W takich sytuacjach konsekwencje mogą być poważne:
- mandat nawet do 5 - 6 tys. zł,
- grzywna do 30 tys. zł za stworzenie zagrożenia,
- możliwość aresztu lub ograniczenia wolności,
- a w przypadku pożaru – nawet odpowiedzialność karna do 10 lat więzienia.
To wyraźna zmiana względem poprzednich lat, gdy często kończyło się na pouczeniu. Podsumowując – nie sam ogień jest problemem, ale ryzyko, które ze sobą niesie. Jeśli stwarza zagrożenie albo przeszkadza innym, mogą pojawić się konsekwencje. I właśnie dlatego identyczne sytuacje bywają oceniane zupełnie inaczej.
Ognisko i grill w majówkę 2026 – najważniejsze zasady i ograniczenia
Ognisko na działce? Tak – ale tylko rozsądnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Grill na balkonie? Teoretycznie możliwy, ale obarczony realnym ryzykiem prawnym.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1071)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 734)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2025 poz. 567)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
