Ognisko na własnej działce – legalne, ale tylko pod warunkami

Rozpalenie ogniska na prywatnej posesji wciąż jest dopuszczalne. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – ważne jest jedno: ogień nie może stwarzać zagrożenia ani być uciążliwy dla otoczenia. Kluczowe jest zachowanie odpowiednich odległości oraz zdrowego rozsądku:

co najmniej 4 metry od granicy działki,

minimum 10 metrów od materiałów łatwopalnych (drewno, słoma, gałęzie),

100 metrów od lasu – chyba że miejsce jest oficjalnie wyznaczone,

brak ogniska w suchych trawach, przy zabudowaniach czy elementach łatwopalnych.

To jednak nie wszystko. Nawet przy spełnieniu tych warunków ognisko może zostać uznane za nielegalne, jeśli w danych okolicznościach (np. susza, silny wiatr) realnie zwiększa ryzyko pożaru.

Ognisko na działce a czasowe zakazy – gminy i nadleśnictwa mogą ograniczyć ogień

W sezonie wiosenno-letnim coraz częściej pojawiają się lokalne zakazy używania otwartego ognia. Mogą je wprowadzać gminy, a w przypadku lasów – nadleśnictwa. W efekcie:

ognisko dopuszczalne co do zasady może być zakazane w konkretnym dniu,

wysoki stopień zagrożenia pożarowego wystarczy, by obowiązywał faktyczny zakaz.

To jeden z najczęstszych powodów mandatów w majówkę.

Ognisko w lesie i przy lesie – obowiązujące przepisy i całkowite zakazy

W przypadku terenów leśnych przepisy są znacznie bardziej rygorystyczne. Ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zakaz obejmuje:

lasy,

łąki i torfowiska,

oraz pas do 100 metrów od ich granicy.

Biwak "na dziko" z ogniskiem przy lesie niemal zawsze kończy się naruszeniem prawa – nawet jeśli miejsce wydaje się bezpieczne.

ROD – całkowity zakaz ognisk

Na działkach ROD nie można rozpalać ognisk – bez względu na to, czy mają charakter rekreacyjny, czy inny.

Grill na balkonie w bloku – czy jest legalny i co mówią przepisy

Przepisy nie zawierają wprost zakazu grillowania na balkonach. To jednak jedna z tych sytuacji, w których ważniejsze od samego braku zakazu są konsekwencje prawne. Balkon jest częścią mieszkania, ale:

podlega przepisom przeciwpożarowym,

obowiązują w nim regulaminy wspólnot i spółdzielni,

a także zasady prawa cywilnego.

To właśnie te elementy przesądzają o dopuszczalności grillowania. Wiele wspólnot mieszkaniowych wprowadza bezpośredni zakaz grillowania na balkonach i tarasach. Powody są następujące: bezpieczeństwo pożarowe i komfort mieszkańców. Zignorowanie takiego zakazu może prowadzić do:

konfliktu z zarządcą,

roszczeń cywilnych,

a w skrajnych przypadkach – sprawy w sądzie.

Dym i zapach, czyli tzw. immisje

Nawet jeśli regulamin niczego nie zakazuje, kłopot może pojawić się przez sam dym. Wystarczy więc, że:

dym wpada do mieszkań,

zapach staje się uciążliwy,

zadymienie utrudnia korzystanie z balkonów lub klatek,

aby sytuacja została uznana za naruszenie prawa.

Sąsiad nie musi tego tolerować – może żądać zaprzestania, a w razie potrzeby skierować sprawę do sądu.

Grill elektryczny i gazowy – czy to bezpieczna alternatywa?

Grill elektryczny uznawany jest za bezpieczniejszy, bo nie ma otwartego ognia. To jednak nie oznacza pełnej swobody – nadal może przeszkadzać sąsiadom i wciąż może być zakazany w regulaminie.

Grill gazowy to już wyższy poziom ryzyka. Butla gazowa jest traktowana jako materiał niebezpieczny, a jej używanie na balkonie może zostać uznane za stworzenie zagrożenia – zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.

Kary za ognisko i grill w 2026 roku – mandaty i odpowiedzialność karna

Od początku 2026 r. przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zostały wyraźnie zaostrzone. W takich sytuacjach konsekwencje mogą być poważne:

mandat nawet do 5 - 6 tys. zł ,

, grzywna do 30 tys. zł za stworzenie zagrożenia,

za stworzenie zagrożenia, możliwość aresztu lub ograniczenia wolności,

a w przypadku pożaru – nawet odpowiedzialność karna do 10 lat więzienia.

To wyraźna zmiana względem poprzednich lat, gdy często kończyło się na pouczeniu. Podsumowując – nie sam ogień jest problemem, ale ryzyko, które ze sobą niesie. Jeśli stwarza zagrożenie albo przeszkadza innym, mogą pojawić się konsekwencje. I właśnie dlatego identyczne sytuacje bywają oceniane zupełnie inaczej.

Ognisko i grill w majówkę 2026 – najważniejsze zasady i ograniczenia

Ognisko na działce? Tak – ale tylko rozsądnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Grill na balkonie? Teoretycznie możliwy, ale obarczony realnym ryzykiem prawnym.