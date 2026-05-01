Majówka 2026: Grill na balkonie i ognisko pod lupą prawa. Co wolno, a za co grożą wysokie kary?

Grill i ognisko w majówkę 2026 – nie zawsze są legalne, a konsekwencje mogą być poważne.
Marta Borysiuk
dzisiaj, 08:15

Majówka 2026 to dla wielu pierwszy moment w roku, kiedy znów pojawiają się grille i ogniska. Problem w tym, że to, co jeszcze kilka lat temu było całkiem normalne, dziś coraz częściej kończy się interwencją straży miejskiej albo mandatem. Nie ma jednego prostego zakazu – zamiast tego obowiązuje zestaw zasad, które decydują, czy ogień jest legalny, czy już staje się ryzykowny i karalny.

Ognisko na własnej działce – legalne, ale tylko pod warunkami

Rozpalenie ogniska na prywatnej posesji wciąż jest dopuszczalne. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności – ważne jest jedno: ogień nie może stwarzać zagrożenia ani być uciążliwy dla otoczenia. Kluczowe jest zachowanie odpowiednich odległości oraz zdrowego rozsądku:

  • co najmniej 4 metry od granicy działki,
  • minimum 10 metrów od materiałów łatwopalnych (drewno, słoma, gałęzie),
  • 100 metrów od lasu – chyba że miejsce jest oficjalnie wyznaczone,
  • brak ogniska w suchych trawach, przy zabudowaniach czy elementach łatwopalnych.

To jednak nie wszystko. Nawet przy spełnieniu tych warunków ognisko może zostać uznane za nielegalne, jeśli w danych okolicznościach (np. susza, silny wiatr) realnie zwiększa ryzyko pożaru.

Ognisko na działce a czasowe zakazy – gminy i nadleśnictwa mogą ograniczyć ogień

W sezonie wiosenno-letnim coraz częściej pojawiają się lokalne zakazy używania otwartego ognia. Mogą je wprowadzać gminy, a w przypadku lasów – nadleśnictwa. W efekcie:

  • ognisko dopuszczalne co do zasady może być zakazane w konkretnym dniu,
  • wysoki stopień zagrożenia pożarowego wystarczy, by obowiązywał faktyczny zakaz.

To jeden z najczęstszych powodów mandatów w majówkę.

Ognisko na działce i w plenerze w 2026 r. – gdzie wolno palić, a gdzie obowiązuje zakaz? [Przewodnik prawny]
Ognisko na działce i w plenerze w 2026 r. – gdzie wolno palić, a gdzie obowiązuje zakaz? [Przewodnik prawny]

Ognisko w lesie i przy lesie – obowiązujące przepisy i całkowite zakazy

W przypadku terenów leśnych przepisy są znacznie bardziej rygorystyczne. Ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zakaz obejmuje:

  • lasy,
  • łąki i torfowiska,
  • oraz pas do 100 metrów od ich granicy.

Biwak "na dziko" z ogniskiem przy lesie niemal zawsze kończy się naruszeniem prawa – nawet jeśli miejsce wydaje się bezpieczne.

ROD – całkowity zakaz ognisk

Na działkach ROD nie można rozpalać ognisk – bez względu na to, czy mają charakter rekreacyjny, czy inny.

Nawet 50 tys. zł dla działkowców. Ruszył nabór – liczy się czas i dobrze przygotowany wniosek
Nawet 50 tys. zł dla działkowców. Ruszył nabór – liczy się czas i dobrze przygotowany wniosek

Grill na balkonie w bloku – czy jest legalny i co mówią przepisy

Przepisy nie zawierają wprost zakazu grillowania na balkonach. To jednak jedna z tych sytuacji, w których ważniejsze od samego braku zakazu są konsekwencje prawne. Balkon jest częścią mieszkania, ale:

  • podlega przepisom przeciwpożarowym,
  • obowiązują w nim regulaminy wspólnot i spółdzielni,
  • a także zasady prawa cywilnego.

To właśnie te elementy przesądzają o dopuszczalności grillowania. Wiele wspólnot mieszkaniowych wprowadza bezpośredni zakaz grillowania na balkonach i tarasach. Powody są następujące: bezpieczeństwo pożarowe i komfort mieszkańców. Zignorowanie takiego zakazu może prowadzić do:

  • konfliktu z zarządcą,
  • roszczeń cywilnych,
  • a w skrajnych przypadkach – sprawy w sądzie.

Dym i zapach, czyli tzw. immisje

Nawet jeśli regulamin niczego nie zakazuje, kłopot może pojawić się przez sam dym. Wystarczy więc, że:

  • dym wpada do mieszkań,
  • zapach staje się uciążliwy,
  • zadymienie utrudnia korzystanie z balkonów lub klatek,
  • aby sytuacja została uznana za naruszenie prawa.

Sąsiad nie musi tego tolerować – może żądać zaprzestania, a w razie potrzeby skierować sprawę do sądu.

Grill elektryczny i gazowy – czy to bezpieczna alternatywa?

Grill elektryczny uznawany jest za bezpieczniejszy, bo nie ma otwartego ognia. To jednak nie oznacza pełnej swobody – nadal może przeszkadzać sąsiadom i wciąż może być zakazany w regulaminie.

Grill gazowy to już wyższy poziom ryzyka. Butla gazowa jest traktowana jako materiał niebezpieczny, a jej używanie na balkonie może zostać uznane za stworzenie zagrożenia – zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.

Kary za ognisko i grill w 2026 roku – mandaty i odpowiedzialność karna

Od początku 2026 r. przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zostały wyraźnie zaostrzone. W takich sytuacjach konsekwencje mogą być poważne:

  • mandat nawet do 5 - 6 tys. zł,
  • grzywna do 30 tys. zł za stworzenie zagrożenia,
  • możliwość aresztu lub ograniczenia wolności,
  • a w przypadku pożaru – nawet odpowiedzialność karna do 10 lat więzienia.

To wyraźna zmiana względem poprzednich lat, gdy często kończyło się na pouczeniu. Podsumowując – nie sam ogień jest problemem, ale ryzyko, które ze sobą niesie. Jeśli stwarza zagrożenie albo przeszkadza innym, mogą pojawić się konsekwencje. I właśnie dlatego identyczne sytuacje bywają oceniane zupełnie inaczej.

Ognisko i grill w majówkę 2026 – najważniejsze zasady i ograniczenia

Ognisko na działce? Tak – ale tylko rozsądnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Grill na balkonie? Teoretycznie możliwy, ale obarczony realnym ryzykiem prawnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 734)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2025 poz. 567)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Powiązane

Nielegalne skladowisko odpadów tekstylnych w Kamiencu
Prawo karne i wykroczenioweDłuższa lista przestępstw środowiskowych. Możliwe kary za emisję hałasu lub światła
Osoba grillująca na balkonie w bloku, widoczny dym
Prawo mieszkanioweGrillowanie na balkonie: Czy to legalne? Sprawdzamy aktualne przepisy i kary w 2026 roku
Ulga termomodernizacyjna
PITDom wybudowany na dzierżawionym gruncie. Co z ulgą termomodernizacyjną?