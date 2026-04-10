Tak ma wyglądać Rejestr Urbanistyczny. Ministerstwo pokazało szczegóły

Minister Finansów i Gospodarki opublikował projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Urbanistycznego. Ma on uregulować:

szczegółowe rozwiązania organizacyjno-techniczne Rejestru,

szczegółowy zakres informacji i danych gromadzonych w Rejestrze,

tryb tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Co znajdzie się w Rejestrze Urbanistycznym

Rejestr Urbanistyczny będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Ma on zapewnić m.in. możliwość gromadzenia i aktualizacji informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym danych przestrzennych; tworzenia zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych, a także wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr Urbanistyczny będzie składał się z kilku paneli. Jednym z nich będzie panel zarządzania, który umożliwi wprowadzanie i aktualizację danych. W komponencie "Akty planowania przestrzennego" dostępne będą dane przestrzenne (m.in. planów ogólnych i planów miejscowych). W rejestrze znajdzie się również repozytorium informacji i danych oraz dokumentów, system powiadomień oraz usługa e-Wyrys z planu ogólnego gminy.

"Jeden e-Wyrys będzie obejmował jeden wybrany przez użytkownika obszar gminy. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze będzie możliwy wyłącznie dla osób, którym organ przyznał stosowne uprawnienia do udostępniania informacji i danych w Rejestrze" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt wskazuje również szczegółowy zakres informacji i danych gromadzonych w rejestrze w przypadku aktów prawnych, dokumentów urzędowych oraz dokumentów indywidualnych. Informacje z rejestru będą udostępniane m.in. w formie plików do pobrania oraz w ramach usługi e-Wyrys.

Rejestr Urbanistyczny okiem eksperta

Sebastian Witek naczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Rybnika fot. Maria Mendakiewicz/Materialy prasowe

Rejestr Urbanistyczny to krok w dobrym kierunku Rejestr będzie szczególnie przydatny dla właścicieli nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Dzisiaj informacje dotyczące planowania przestrzennego są rozproszone i często trudno do nich dotrzeć. Rolą Rejestru jest zmiana tego stanu rzeczy. Centralne gromadzenie informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, automatyczne powiadamianie zainteresowanych o zmianach oraz usługa e-Wyrys to usprawnienia, które powinny przełożyć się na mniejszą liczbę zapytań kierowanych do urzędów oraz większą transparentność procesów sporządzania aktów planowania przestrzennego. Z drugiej strony po stronie gmin pojawi się szereg nowych obowiązków. Dokumenty dodawane do Rejestru muszą być uzupełniane o rozbudowany zestaw informacji i danych. Przepisy przewidują również konkretne terminy, w których urzędnicy będą musieli wprowadzać dane do Rejestru, w większości przypadków obowiązek ten ma być realizowany niezwłocznie. Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto obowiązek wprowadzania dwóch wersji dokumentów zawierających dane osobowe: wersji z danymi osobowymi oraz wersji pozbawionej tych danych. Projekt rozporządzenia przewiduje, że Rejestr będzie składał się między innymi z usługi e-Wyrys z planu ogólnego gminy. Zgodnie z projektem Rejestr Urbanistyczny umożliwi zainteresowanym wygenerowanie informacji w formie pliku PDF dotyczących jednego wybranego obszaru. Niejasne jest jednak, czy dokument ten będzie miał charakter dokumentu urzędowego i będzie traktowany jak wyrys z planu ogólnego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy też będzie stanowił wyłącznie informację dla zainteresowanej osoby. Nie wiadomo również, co kryje się pod pojęciem „jednego wybranego obszaru”, czy chodzi o konkretną działkę ewidencyjną albo strefę planistyczną, czy też w Rejestrze będzie istniała możliwość samodzielnego zaznaczenia przez użytkownika wybranego obszaru i uzyskania dla niego wyrysu. Zasadniczo tematykę wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego reguluje obowiązujące już rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. poz. 2758 z późn. zm.). Uwagę należy również zwrócić na przepisy dotyczące wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, które zostały powiązane z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD316). Sebastian Witek, naczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Rybnika