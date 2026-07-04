Świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start to jednorazowa wyprawka szkolna przeznaczona dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wiele osób z zagranicy mieszkających w Polsce może otrzymać to wsparcie, ale pod określonymi warunkami – kluczowe znaczenie ma status pobytowy oraz fakt uczęszczania dziecka do polskiej szkoły.

Komu przysługuje 300+?

Świadczenie 300+ przysługuje na dziecko, które:

uczy się w szkole w Polsce (podstawowej, ponadpodstawowej lub innej uprawnionej),

(podstawowej, ponadpodstawowej lub innej uprawnionej), nie ukończyło 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością),

rozpoczyna rok szkolny.

Czy cudzoziemiec ma prawo do świadczenia 300+?

Tak. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną 300+, jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają legalny pobyt w Polsce,

zamieszkują na terytorium Polski,

ich dziecko uczęszcza do polskiej szkoły,

spełniają warunki określone w przepisach programu Dobry Start.

Do uprawnionych najczęściej należą m.in.:

obywatele państw UE i EFTA,

osoby posiadające status uchodźcy,

osoby z ochroną uzupełniającą,

cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały,

osoby posiadające Kartę Pobytu lub inne tytuły legalizujące pobyt.

Przykład Pani Anna, obywatelka Ukrainy, posiada kartę pobytu czasowego i pracuje w Polsce. Jej 10-letni syn uczęszcza do szkoły podstawowej w Warszawie. W takiej sytuacji: dziecko spełnia kryterium edukacyjne, matka ma legalny pobyt i mieszka w Polsce, a więc wniosek może zostać złożony i świadczenie 300+ zostanie przyznane, o ile nie wystąpią inne przeszkody formalne.

Jak cudzoziemiec może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 300+ składa się wyłącznie elektronicznie:

przez PUE ZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Do wniosku należy podać dane dziecka oraz szkoły, a także informacje potwierdzające legalny pobyt w Polsce (w systemie ZUS często weryfikowane są one automatycznie).