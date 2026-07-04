Gazeta Prawna
Świadczenia

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o wyprawkę 300+? (Dobry Start)

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o wyprawkę 300+? (Dobry Start)
Czy cudzoziemiec może ubiegać się o wyprawkę 300+? (Dobry Start)shutterstock
Anna Gnioskaredaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
dzisiaj, 06:07

Cudzoziemiec może otrzymać wyprawkę 300+ w ramach programu Dobry Start, jeśli legalnie przebywa w Polsce i jego dziecko uczy się w polskiej szkole. Kluczowe znaczenie mają status pobytowy oraz spełnienie warunków programu, a nie samo obywatelstwo.

Skrót artykułu

Świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start to jednorazowa wyprawka szkolna przeznaczona dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wiele osób z zagranicy mieszkających w Polsce może otrzymać to wsparcie, ale pod określonymi warunkami – kluczowe znaczenie ma status pobytowy oraz fakt uczęszczania dziecka do polskiej szkoły.

Komu przysługuje 300+?

Świadczenie 300+ przysługuje na dziecko, które:

  • uczy się w szkole w Polsce (podstawowej, ponadpodstawowej lub innej uprawnionej),
  • nie ukończyło 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością),
  • rozpoczyna rok szkolny.

Czy cudzoziemiec ma prawo do świadczenia 300+?

Tak. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną 300+, jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają legalny pobyt w Polsce,
  • zamieszkują na terytorium Polski,
  • ich dziecko uczęszcza do polskiej szkoły,
  • spełniają warunki określone w przepisach programu Dobry Start.

Do uprawnionych najczęściej należą m.in.:

  • obywatele państw UE i EFTA,
  • osoby posiadające status uchodźcy,
  • osoby z ochroną uzupełniającą,
  • cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały,
  • osoby posiadające Kartę Pobytu lub inne tytuły legalizujące pobyt.

Przykład

Pani Anna, obywatelka Ukrainy, posiada kartę pobytu czasowego i pracuje w Polsce. Jej 10-letni syn uczęszcza do szkoły podstawowej w Warszawie. W takiej sytuacji: dziecko spełnia kryterium edukacyjne, matka ma legalny pobyt i mieszka w Polsce, a więc wniosek może zostać złożony i świadczenie 300+ zostanie przyznane, o ile nie wystąpią inne przeszkody formalne.

Jak cudzoziemiec może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 300+ składa się wyłącznie elektronicznie:

  • przez PUE ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia.

Do wniosku należy podać dane dziecka oraz szkoły, a także informacje potwierdzające legalny pobyt w Polsce (w systemie ZUS często weryfikowane są one automatycznie).

Podstawa prawna

§ 2 ust. 1–2 rozporządzenie Rady Ministrów z15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092)

art. 3–5 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 1079; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 203)

Źródło: gazetaprawna.pl

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dobry startświadczenie 300+PUE ZUS

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