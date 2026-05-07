Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym 2026 - 1 mld zł na wsparcie osób starszych w latach 2026-2028

We wtorek, 5 maja Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy dotyczący koordynacji opieki długoterminowej oraz wsparcia osób starszych, w tym m.in. wprowadzenia bonu senioralnego jako nowej formy usługowego wsparcia dla osób w wieku 65+. W latach 2026-2028 łączna kwota środków na realizację programu ma wynieść 1 miliard złotych. Teraz projekt ustawy czeka procedowanie w Sejmie.

Bon senioralny 2026 - nowe świadczenie dla osób 65+

Bon senioralny ma być nowym elementem polityki społecznej skierowanym do osób starszych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności kierowania seniorów do opieki instytucjonalnej.

Świadczenie obejmie osoby, które ukończyły 65 lat i mają trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Jakie usługi obejmie bon senioralny 2026 - pomoc domowa, opieka i wsparcie w codziennym życiu seniora

W ramach bonu senioralnego przewidziano katalog usług realizowanych w środowisku domowym seniora. Będzie to m.in.:

pomoc w codziennych czynnościach życiowych,

wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej,

opieka higieniczno-pielęgnacyjna,

działania aktywizujące, w tym ruchowe i intelektualne.

Ważne O przyznaniu bonu senioralnego zdecyduje gmina, która oceni, czy senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, np. w robieniu zakupów, higienie czy organizacji dnia.

Kto może świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego 2026 - wymagania, szkolenia i wyłączenie rodziny

Usługi w ramach bonu senioralnego będą mogły świadczyć wyłącznie osoby spełniające określone warunki: osoba pełnoletnia, zdolna psychofizycznie do wykonywania takich zadań oraz przeszkolona w zakresie opieki nad seniorem i udzielania pierwszej pomocy.

Co ważne, świadczenie usług w ramach bonu senioralnego nie będzie mogło być realizowane przez najbliższą rodzinę seniora - ani przez dzieci, ani rodziców, ani małżonka mieszkającego osobno.

Bon senioralny 2026 a kryterium dochodowe - limit 3410 zł i warunki otrzymania świadczenia

Świadczenie nie będzie dostępne dla wszystkich seniorów automatycznie. Jednym z warunków jest sytuacja dochodowa - średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Dodatkowo konieczne będzie wykazanie niezaspokojonych potrzeb w zakresie codziennego funkcjonowania.

Czego nie można łączyć z bonem senioralnym 2026 - lista wyłączeń i innych świadczeń

Projekt przewiduje wyłączenia - bonu nie będzie można łączyć m.in. z:

świadczeniem pielęgnacyjnym i zasiłkiem opiekuńczym ,

, usługami opiekuńczymi finansowanymi z programów publicznych,

całodobową opieką instytucjonalną (DPS, ZOL, ZPO),

niektórymi formami wsparcia dziennego i asystencji.

Wdrożenie bonu senioralnego 2026 w gminach - gdzie program ruszy w pierwszej kolejności i dlaczego

Bon senioralny w pierwszej kolejności ma być wdrażany w gminach, gdzie nie funkcjonują usługi opiekuńcze albo obejmują one maksymalnie do 10 osób. Finansowanie będzie pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej.