Becikowe 2026: Ile wynosi zapomoga i jakie kryteria obowiązują?

Uśmiechnięte niemowlę
Uśmiechnięte niemowlęShutterstock
Karolina Nowakowska
Karolina Nowakowska
dzisiaj, 14:55

Becikowe będzie przyznawane w 2026 roku na zasadach zbliżonych do lat ubiegłych, choć przy uwzględnieniu aktualnych progów dochodowych. Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby otrzymać wsparcie po urodzeniu dziecka.

Becikowe 2026: Ile wynosi zapomoga i jakie kryteria obowiązują?

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. W 2026 roku wysokość świadczenia pozostaje na niezmienionym poziomie, jednak kluczowe dla rodziców jest pilnowanie kryterium dochodowego oraz terminów wizyt u lekarza.

Ile wynosi becikowe w 2026 roku?

Wysokość zapomogi w 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi 1000 zł netto na każde urodzone dziecko. Kwota ta jest wypłacana jednorazowo i nie podlega opodatkowaniu.

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać świadczenie, rodzina musi spełnić wymóg finansowy. W 2026 roku kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania becikowego wynosi:

  • 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Pod uwagę brany jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Jeśli suma zarobków przekroczy ten próg choćby o złotówkę, wniosek o becikowe zostanie odrzucony (w przypadku tego świadczenia nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”).

Warunki medyczne: 10. tydzień ciąży

Niezmiennie istotnym warunkiem otrzymania pieniędzy jest pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do dnia porodu.

Ważne: Potwierdzeniem tego faktu musi być zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie opiekunowie prawni, faktyczni oraz rodzice adopcyjni.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku adopcji lub opieki prawnej, termin ten wynosi również 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką (nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia).

Wniosek można złożyć:

  • Elektronicznie: Za pośrednictwem portalu Emp@tia (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
  • Tradycyjnie: W urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej (np. MOPS, GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie lekarskie (potwierdzające opiekę od 10. tygodnia ciąży).
  2. Oświadczenie lub dokumenty o dochodach (często urząd sam weryfikuje dane z US, ale warto mieć przygotowane zaświadczenia przy dochodach nieopodatkowanych).
  3. Kserokopię dokumentu tożsamości rodziców.
  4. Oświadczenie, że zapomoga na to dziecko nie została już wcześniej pobrana przez drugiego rodzica.

Warto pamiętać, że becikowe jest niezależne od świadczenia wychowawczego (800+), co oznacza, że rodzice mogą ubiegać się o oba te świadczenia jednocześnie.

