Becikowe będzie przyznawane w 2026 roku na zasadach zbliżonych do lat ubiegłych, choć przy uwzględnieniu aktualnych progów dochodowych. Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby otrzymać wsparcie po urodzeniu dziecka.
Becikowe 2026: Ile wynosi zapomoga i jakie kryteria obowiązują?
Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym i faktycznym dziecka. W 2026 roku wysokość świadczenia pozostaje na niezmienionym poziomie, jednak kluczowe dla rodziców jest pilnowanie kryterium dochodowego oraz terminów wizyt u lekarza.
Ile wynosi becikowe w 2026 roku?
Wysokość zapomogi w 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi 1000 zł netto na każde urodzone dziecko. Kwota ta jest wypłacana jednorazowo i nie podlega opodatkowaniu.
Kryterium dochodowe
Aby otrzymać świadczenie, rodzina musi spełnić wymóg finansowy. W 2026 roku kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania becikowego wynosi:
- 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Pod uwagę brany jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Jeśli suma zarobków przekroczy ten próg choćby o złotówkę, wniosek o becikowe zostanie odrzucony (w przypadku tego świadczenia nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”).
Warunki medyczne: 10. tydzień ciąży
Niezmiennie istotnym warunkiem otrzymania pieniędzy jest pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do dnia porodu.
Ważne: Potwierdzeniem tego faktu musi być zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie opiekunowie prawni, faktyczni oraz rodzice adopcyjni.
Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku adopcji lub opieki prawnej, termin ten wynosi również 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką (nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia).
Wniosek można złożyć:
- Elektronicznie: Za pośrednictwem portalu Emp@tia (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
- Tradycyjnie: W urzędzie gminy, miasta lub w ośrodku pomocy społecznej (np. MOPS, GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.
Wymagane dokumenty
Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
- Zaświadczenie lekarskie (potwierdzające opiekę od 10. tygodnia ciąży).
- Oświadczenie lub dokumenty o dochodach (często urząd sam weryfikuje dane z US, ale warto mieć przygotowane zaświadczenia przy dochodach nieopodatkowanych).
- Kserokopię dokumentu tożsamości rodziców.
- Oświadczenie, że zapomoga na to dziecko nie została już wcześniej pobrana przez drugiego rodzica.
Warto pamiętać, że becikowe jest niezależne od świadczenia wychowawczego (800+), co oznacza, że rodzice mogą ubiegać się o oba te świadczenia jednocześnie.
