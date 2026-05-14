Już od czerwca konsumenci będą mogli dokładnie sprawdzić, skąd pochodzi miód w ich słoiku. To efekt nowych unijnych „dyrektyw śniadaniowych”, które zmienią zasady oznaczania miodu, soków, dżemów i mleka konserwowanego.
Największe zmiany czekają branżę miodową. Producenci będą musieli podawać więcej informacji. To odpowiedź na rosnące wątpliwości dotyczące jakości i pochodzenia produktów trafiających na rynek.
Zmiany obejmą również:
- większą zawartość owoców w dżemach i galaretkach,
- nową kategorię soków o obniżonej zawartości cukru,
- możliwość produkcji mleka konserwowanego z mniejszą ilością laktozy.
W tle nowych regulacji trwa także walka polskich pszczelarzy z tanim importem miodu spoza UE oraz spadającą krajową produkcją.
