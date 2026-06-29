Gazeta Prawna
Orzecznictwo

Kronika prawa 29.09.2026

dzisiaj, 02:00

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

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Wchodzą w życie 30 czerwca 2026 r.

Nadzór nad jakością wody w kąpielisku – rozporządzenie ministra zdrowia z 10 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 15 czerwca 2026 r. poz. 772)

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Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

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