Kronika prawa 29.09.2026

Wchodzą w życie 30 czerwca 2026 r.

Nadzór nad jakością wody w kąpielisku – rozporządzenie ministra zdrowia z 10 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 15 czerwca 2026 r. poz. 772)