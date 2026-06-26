Ponad 3,2 mln zł za niesłuszne aresztowanie

Wyrok w tej sprawie płocki Sąd Okręgowy ogłosił w piątek. Nie jest on prawomocny. Stronom przysługuje od niego odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Wyrok został ogłoszony w części jawnej, natomiast jego uzasadnienie zostało odczytane w części niejawnej.

Wniosek Igora M. związany z niesłusznym tymczasowym aresztem, który trwał od 23 kwietnia 2012 r. do 17 listopada 2015 r., dotyczył żądania od Skarbu Państwa 5 mln zł zadośćuczynienia i ponad 250 tys. 691 zł odszkodowania.

Ogłaszając w piątek wyrok, płocki Sąd Okręgowy podał, że z tytułu zadośćuczynienia „za krzywdę wynikającą z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania” orzekł 3 mln 40 tys. zł, natomiast w przypadku odszkodowania „za poniesioną szkodę w związku z utraconymi zarobkami” w czasie trwania aresztu 244 tys. 993 zł - w obu przypadkach od Skarbu Państwa, przy czym wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się tego wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie dotyczące rozpoznania wniosku o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszny tymczasowy areszt w związku z prowadzonym przeciwko Igorowi M. postępowaniem związanym z zabójstwem w 1998 r. ówczesnego szefa policji toczyło się od 15 do 18 czerwca tego roku w specjalnej sali płockiego Sądu Okręgowego, poza jego główną siedzibą, z wyłączeniem jawności oraz przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa.

Środki te, w tym wzmocnione siły policji, strzegące dostępu do sali rozpraw znajdującej się w budynku na terenie oddzielonym murem i monitorowanym, w sąsiedztwie płockiego Zakładu Karnego, zostały zastosowane z uwagi na to, że w innych postępowaniach Igor. M. występuje w roli świadka koronnego. Rozpoznając jego wniosek o zadośćuczynienia i odszkodowanie, sąd wyznaczył tam cztery terminy rozpraw, w tym ostatni na 18 czerwca - wtedy też zdecydował, że wyrok w sprawie ogłosi 26 czerwca.

Ostatecznie w piątek ogłoszenie wyroku odbyło się już bez specjalnych środków bezpieczeństwa w budynku głównym płockiego Sądu Okręgowego - na sali sądowej nie było Igora M. Obecny był jedynie jego pełnomocnik, radca prawny Marcin Zalewski. Nie było też pełnomocników Skarbu Państwa. Po odczytaniu wyroku sąd ogłosił, że jego ustne uzasadnienie będzie niejawne w związku z czym w tej części nie mogli być już obecni dziennikarze.

Sprawa zabójstwa Marka Papały zakończyła się uniewinnieniem

W listopadzie 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił Igora M., ps. Patyk, od zarzutu zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji podinsp. Marka Papały, który pełnił tę funkcję od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r. B. szef polskiej policji został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał.

Pierwszy, nieprawomocny wyrok uniewinniający Igora M. od zarzutu zabójstwa nadinsp. Marka Papały zapadł w październiku 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wraz z „Patykiem”, wobec którego prokuratura wnioskowała o dożywocie, uniewinniono wtedy też sześć innych osób. Po tej decyzji oskarżenie wniosło apelację.

Ustalenia prokuratury w sprawie oparte były w znacznej części na zeznaniach świadka koronnego Roberta P. - b. członka grupy przestępczej, do której należał także Igor M. Według prokuratury do zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji miało dojść w wyniku napadu rabunkowego przeprowadzanego przez kilkuosobową grupę, a sprawcy zamierzali ukraść samochód Marka Papały, przy czym prawdopodobnie nie wiedzieli do kogo on należy.

Wniosek Igora M. o zadośćuczynienie i odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne tymczasowe aresztowanie trafił do Sądu Okręgowego w Płocku w lutym 2025 r. na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Stało się tak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą obowiązków sądu, z którego działalnością związane jest dochodzone roszczenie. (PAP)