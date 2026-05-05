Marcin Kubiczek na celowniku. Co odkryło Ministerstwo w działaniach syndyka?

Sprawa dotyczy m.in. postępowań związanych z Getin Noble Bank oraz Idea Bank, gdzie Marcin Kubiczek pełnił funkcje syndyka. To właśnie w tych postępowaniach pojawiły się zastrzeżenia, które stały się podstawą dalszych działań nadzorczych. Przypomnijmy, że - jak wynika z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, "Marcin Kubiczek lub Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring Spółka Akcyjna w Warszawie, w której pełni on funkcję prezesa zarządu, prowadzi ponad 100 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych".

Ochrona interesów: Ministerstwo wyjaśnia powody nagłego zawieszenia

Resort uzasadnił swoją decyzję. W komunikacie napisał, że "zawieszenie nastąpiło w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Na obecnym etapie Minister Sprawiedliwości uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymaga podjęcia środka o charakterze zabezpieczającym, służącego ochronie prawidłowego toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz interesów ich uczestników".

Pieniądze wierzycieli wydawane na PR? Lista zarzutów wobec znanego syndyka

Według ustaleń, analizowanych w ramach postępowania administracyjnego, zidentyfikowano nieprawidłowości dotyczące m.in. rozliczania kosztów. Szczególne kontrowersje budzą:

Koszty obsługi prawnej : Wątpliwości budzi to, czy kwoty płacone kancelariom były adekwatne do wykonanej pracy.

: Wątpliwości budzi to, czy kwoty płacone kancelariom były adekwatne do wykonanej pracy. Wydatki na PR : Nadzór kwestionuje zasadność finansowania działań wizerunkowych z pieniędzy przeznaczonych dla wierzycieli.

: Nadzór kwestionuje zasadność finansowania działań wizerunkowych z pieniędzy przeznaczonych dla wierzycieli. Strategia przeciwko frankowiczom : Materiał dowodowy wskazuje rzekomo na błędy w prowadzeniu procesów sądowych przeciwko osobom posiadającym kredyty hipoteczne w Getin Noble Banku.

: Materiał dowodowy wskazuje rzekomo na błędy w prowadzeniu procesów sądowych przeciwko osobom posiadającym kredyty hipoteczne w Getin Noble Banku. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do sposobu prowadzenia części działań procesowych w sprawach przeciwko kredytobiorcom, tzw. frankowiczom.

Co oznacza zawieszenie licencji?

Decyzja ministra oznacza, że Kubiczek nie może obecnie wykonywać czynności doradcy restrukturyzacyjnego. W praktyce wpływa to na wszystkie postępowania, w których pełnił funkcję syndyka, zarządcy lub nadzorcy. Dalsze decyzje organizacyjne i procesowe w tych sprawach będą podejmowane przez właściwe sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To jeszcze nie wyrok, ale „hamulec bezpieczeństwa”. Resort tłumaczy radykalny krok

Resort podkreśla, że zawieszenie nie przesądza o ostatecznym wyniku postępowania. To środek tymczasowy, który ma zabezpieczyć interesy uczestników postępowań do czasu wydania końcowego rozstrzygnięcia.