KRRiT rozpatrywała wniosek Telewizji Republika o umorzenie odsetek

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajęła się w środę wnioskiem Telewizji Republika SA o umorzenie w całości odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty koncesyjnej. Spółka została wezwana do przesłania stosownej dokumentacji. Ze względu na to, że nadawca nie przekazał wszystkich niezbędnych dokumentów, Rada podjęła uchwałę o pozostawieniu wniosku spółki Telewizja Republika SA bez rozpoznania. Oznacza to, że nadawca zobligowany jest ostatecznie do uregulowania zaległych zobowiązań - poinformowała KRRiT.

W 2024 r. KRRiT na wniosek nadawcy rozłożyła całość opłaty za koncesję przyznaną na 10 lat na roczne raty. Na to pozwala ustawa o radiofonii i telewizji, a nadawca w takiej sytuacji płaci dodatkowo tzw. opłatę prolongacyjną. Telewizja Republika wnioskowała do KRRiT, aby umożliwić jej spłacanie, rozłożonej wcześniej na 10 lat, corocznej opłaty za koncesję w mniejszych częściach, które nadawca sam sobie ustalił. 13 lutego Tomasz Sakiewicz poinformował na X, że Telewizja Republika SA dokonała wpłaty kolejnej raty opłaty koncesyjnej - do końca kwietnia. W ustawie nie przewiduje się rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty miesięczne. Jak ocenił w lutym rozmowie z PAP członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski, to, że Telewizja Republika zapłaciła tylko część należnej kwoty, narusza warunki koncesji.

Konsekwencje finansowe dla stacji i obowiązek spłaty zaległości

Założona w 2013 r. Telewizja Republika jest stacją informacyjno-publicystyczną, jej redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. W 2024 r. stacja uzyskała koncesję na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie MUX-8, co zwiększyło jej zasięg (dociera do niemal każdego gospodarstwa domowego z anteną naziemną). Jak donoszą portale zajmujące się polskimi mediami, koszt 10-letniej koncesji naziemnej dla TV Republika wynosi 17,85 mln zł. Nadawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty corocznie do 1 września w ratach po 1,85 mln zł.

Krajowa Rada przyjęła także w środę jednogłośnie sześć uchwał o przekazaniu pięciu spółkom mediów publicznych środków z wpływów abonamentowych w wysokości blisko 16,5 mln zł w związku z ich zwrotem z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Zwrócone przez sądy depozyty trafią do Polskiego Radia (11 mln 319 tys. zł) oraz regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach (2 mln 532 tys. zł), Koszalinie (648 150 zł), Wrocławiu (1 mln 292 tys. 700 zł, w dwóch transzach po 646 350 zł) oraz w Opolu (672 870 zł). (PAP)

