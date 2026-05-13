Nowe zasady rozliczania podróży służbowych żołnierzy zawodowych od 26 maja 2026 r. MON zmienia przepisy dotyczące diet i zaliczek

Od 26 maja 2026 r. zmienią się zasady rozliczania podróży służbowych żołnierzy.
Marta Borysiuk
dzisiaj, 13:21

Od 26 maja 2026 r. zmienią się zasady rozliczania podróży służbowych żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. inne terminy rozliczeń, zmieniony sposób wypłaty diet oraz doprecyzowane zasady dokumentowania wyjazdów służbowych.

Skrót artykułu

Nowe przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych żołnierzy zawodowych zaczną obowiązywać od 26 maja 2026 r. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło zmiany w zasadach dotyczących diet, zaliczek oraz dokumentowania podróży służbowych i przeniesień, doprecyzowując dotychczasowe regulacje.

Zmiana zasad wypłaty diet w podróżach służbowych żołnierzy zawodowych: rozkaz i terminy wypłat do 10. dnia miesiąca

Zmieniają się także zasady wypłaty diet. W przypadku żołnierzy uprawnionych do świadczeń będą one wypłacane na podstawie rozkazu dotyczącego podróży służbowej, który musi zawierać wykaz rozpoczętych dób uprawniających do ich otrzymania. Środki mają być wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe żołnierzy zawodowych: nowy 14-dniowy termin zamiast 7 dni, czyli 14 dni

Zmiany obejmują również zasady rozliczania zaliczek pobieranych na podróże służbowe. Żołnierz będzie miał obowiązek ich rozliczenia w terminie 14 dni od zakończenia podróży krajowej lub zagranicznej.

Obecnie żołnierz rozlicza otrzymane zaliczki w terminie 7 dni, składając jedno zestawienie. W przypadku podróży obejmującej część krajową i zagraniczną wymagane jest odrębne rozliczenie dla każdej z nich.

Przepisy przejściowe w rozliczaniu podróży służbowych żołnierzy: co z dietami i zaliczkami rozpoczętymi przed 26 maja 2026 r.

W rozporządzeniu znalazły się również przepisy przejściowe. Wskazują one, że do zaliczek oraz diet wypłaconych lub rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów stosuje się dotychczasowe zasady. Oznacza to, że nowe regulacje nie obejmą wstecznie rozpoczętych lub nierozliczonych podróży.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 26 maja 2026 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

