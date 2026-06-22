Dożywotnia pensja od państwa. Wiemy, ile dokładnie wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to dożywotnie, regularnie waloryzowane i - co najważniejsze - całkowicie nieopodatkowane wsparcie, które wypłacane jest co miesiąc z budżetu państwa. Zasady przyznawania tych pieniędzy są jednak wyjątkowo rygorystyczne, a sama konstrukcja przepisów od lat budzi olbrzymie emocje i mocno dzieli polskie środowisko sportowe,

Ponad 5100 zł na rękę. Tak wzrosła emerytura olimpijska od 1 stycznia 2026

Wysokość olimpijskiej emerytury nie jest stała na przestrzeni lat, ponieważ zależy bezpośrednio od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, regulowanej co roku w ustawie budżetowej. Świadczenie to stanowi dokładnie mnożnik 1,8 tej kwoty. W związku z rządową podwyżką kwoty bazowej w budżetówce do poziomu 2 842,77 zł brutto, od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi w Polsce dokładnie 5 116,99 zł miesięcznie. Co kluczowe dla byłych zawodników:

Zwolnienie z PIT: Kwota ta na mocy przepisów nie podlega pod podatek dochodowy.

Brak składek: Od świadczenia nie potrąca się składek ZUS ani zdrowotnych.

Netto równe brutto: Na konto sportowca trafia równo 5 116,99 zł na rękę.

Warto podkreślić, że każdy medalista otrzymuje dokładnie taką samą stawkę. Nie ma znaczenia, czy zawodnik zdobył jeden brązowy medal, czy wywalczył pięć złotych krążków – kwota comiesięcznego przelewu pozostaje identyczna.

Kto dostanie pieniądze? Sam medal z igrzysk nie wystarczy

Samo stanięcie na olimpijskim podium to za mało, aby Ministerstwo Sportu zaczęło wypłacać pieniądze. Przepisy precyzują twarde warunki, jakie musi spełnić emerytowany mistrz:

Wiek minimum 40 lat: To najczęstsza bariera dla młodszych sportowców.

Koniec kariery: Zawodnik musi oficjalnie zaprzestać udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki.

Czysta kartoteka: Brak prawomocnego wyroku za przestępstwa umyślne lub skarbowe.

Brak wpadek dopingowych: Brak w historii kar dyskwalifikacji za doping dłuższych niż 24 miesiące.

Polskie obywatelstwo.

Co ciekawe, na te same przywileje finansowe mogą liczyć nie tylko medaliści tradycyjnych Igrzysk Olimpijskich, ale także Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, Olimpiad Szachowych oraz historycznych zawodów "Przyjaźń-84" (zorganizowanych dla państw bloku wschodniego bojkotujących igrzyska w Los Angeles).

Blaski i cienie systemu. Przepisy, które budzą kontrowersje

Choć świadczenie chroni byłych reprezentantów przed finansowym dołkiem po zakończeniu kariery, obecny system ma sporo przeciwników. Największe zarzuty dotyczą trzech kwestii:

Brak gradacji: Kibice i eksperci często krytykują fakt, że wielokrotny mistrz olimpijski traktowany jest przez system płacowy tak samo, jak zdobywca jednego brązu w dyscyplinie drużynowej. Ignorowanie Mistrzostw Świata: Ustawa widzi tylko igrzyska. Wybitny lekkoatleta czy wioślarz, który przez całe lata dominował na Mistrzostwach Świata, ale na igrzyskach zajął pechowe czwarte miejsce, nie ma prawa do tego świadczenia. Problem luki wieku: Zawodnicy kończący karierę np. w wieku 28 lat z powodu ciężkich kontuzji, muszą radzić sobie na rynku pracy sami przez ponad dekadę, zanim osiągną wymagany próg 40 lat.

Jak złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu?

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Po spełnieniu wszystkich kryteriów (w tym ukończeniu 40. roku życia) były reprezentant kraju musi złożyć oficjalny wniosek do Ministra Sportu i Turystyki. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) potwierdzające zdobycie medalu oraz oświadczenie o definitywnym zaprzestaniu kariery wyczynowej.

Czy za 3 medale olimpijskie są 3 emerytury?

Nie, sportowiec otrzymuje tylko jedno świadczenie. Liczba zdobytych krążków nie ma żadnego przełożenia na wysokość wypłaty. Niezależnie od tego, czy zawodnik wywalczył jeden brąz, czy seryjnie zdobywał złote medale na trzech różnych igrzyskach, co miesiąc na jego konto trafi dokładnie taka sama kwota (w 2026 roku jest to 5 116,99 zł).

Czy kolor medalu (złoty, srebrny, brązowy) wpływa na wysokość emerytury?

Nie, kolor medalu nie ma znaczenia. Ustawa o sporcie traktuje wszystkich medalistów równo. Państwo polskie wychodzi z założenia, że sam fakt stanięcia na olimpijskim podium jest wybitnym osiągnięciem zasługującym na identyczną nagrodę, dlatego mistrz olimpijski i zdobywca trzeciego miejsca pobierają identyczną kwotę.

Czy emerytura olimpijska przysługuje trenerowi?

Nie, trenerzy nie mają prawa do tego świadczenia. Ustawa o sporcie rezerwuje emeryturę olimpijską (świadczenie sportowe) wyłącznie dla zawodników, którzy bezpośrednio wywalczyli medal na arenie sportowej. Szkoleniowcy, nawet ci najbardziej zasłużeni, mogą liczyć na jednorazowe nagrody finansowe lub odznaczenia państwowe, ale nie przysługuje im stała, dożywotnia pensja olimpijska.

Czy można stracić emeryturę olimpijską?

Tak, przepisy przewidują sytuacje, w których państwo odbiera świadczenie. Wypłata emerytury olimpijskiej zostaje bezpowrotnie lub tymczasowo wstrzymana w trzech przypadkach:

Jeśli sportowiec zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

Jeśli zawodnik zdecyduje się na wznowienie kariery wyczynowej i ponowny oficjalny start w zawodach.

Jeśli na jaw wyjdą oszustwa związane z dopingiem i na sportowca zostanie nałożona dyskwalifikacja za doping na okres przekraczający 24 miesiące.

Czy emerytura olimpijska jest dziedziczna?

Nie, świadczenie to wygasa wraz ze śmiercią sportowca. Emerytura olimpijska ma charakter strictly osobisty i dożywotni. Nie wchodzi w skład masy spadkowej i rodzina zmarłego mistrza (małżonek czy dzieci) nie może ubiegać się o przejęcie tego świadczenia ani o wypłatę renty rodzinnej na jego podstawie.