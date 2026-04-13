Nowe przepisy ważne dla górników. Krwiodawcy szybciej przejdą na wcześniejszą emeryturę

We wtorek 14 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja z 13 lutego 2026 r. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2026, poz. 425). Celem regulacji było rozwiązanie problemu, z jakim mierzyli się dotąd honorowi dawcy krwi zatrudnieni w górnictwie. Do okresów pracy górniczej, które uprawniają do przejścia na świadczenie emerytalne po 25 latach pracy, nie były wliczane dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Te wolne dni górnicy-krwiodawcy, przed przejściem na wcześniejszą emeryturę, musieli odpracowywać. Problem rozwiązała nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z FUS, która wprowadziła zmianę w art. 50e ust. 2 zawierającym katalog okresów pracy górnika uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej po 25 latach pracy pod ziemią i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Emerytura górnicza po 25 latach: dwa dni wolnego na oddanie krwi wliczają się do stażu

Zgodnie z nowelizacją katalog ten został poszerzony o zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przypadające w czasie trwania stosunku pracy. Zgodnie z tą regulacją honorowym dawcom krwi przysługują za każdą donację dwa dni wolne od pracy. Zmiana prawa oznacza, że zwolnienia takie będą wliczane do okresów pracy górniczej, a zatem krwiodawcom pracującym pod ziemią łatwiej będzie spełnić warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury górniczej.