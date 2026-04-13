Nowe przepisy ważne dla górników. Krwiodawcy szybciej przejdą na wcześniejszą emeryturę

Dzięki zmianie prawa honorowi dawcy krwi na co dzień pracujący pod ziemią nie będą stratni, odchodząc na wcześniejszą górniczą emeryturę. Dni wolne, które odbierali za oddanie krwi, będą wliczane do ich stażu.
We wtorek 14 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja z 13 lutego 2026 r. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2026, poz. 425). Celem regulacji było rozwiązanie problemu, z jakim mierzyli się dotąd honorowi dawcy krwi zatrudnieni w górnictwie. Do okresów pracy górniczej, które uprawniają do przejścia na świadczenie emerytalne po 25 latach pracy, nie były wliczane dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Te wolne dni górnicy-krwiodawcy, przed przejściem na wcześniejszą emeryturę, musieli odpracowywać. Problem rozwiązała nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z FUS, która wprowadziła zmianę w art. 50e ust. 2 zawierającym katalog okresów pracy górnika uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej po 25 latach pracy pod ziemią i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Emerytura górnicza po 25 latach: dwa dni wolnego na oddanie krwi wliczają się do stażu
Zgodnie z nowelizacją katalog ten został poszerzony o zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przypadające w czasie trwania stosunku pracy. Zgodnie z tą regulacją honorowym dawcom krwi przysługują za każdą donację dwa dni wolne od pracy. Zmiana prawa oznacza, że zwolnienia takie będą wliczane do okresów pracy górniczej, a zatem krwiodawcom pracującym pod ziemią łatwiej będzie spełnić warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury górniczej.
