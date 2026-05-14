Eksplozja pozytywnej energii. Znamy gości Perspektywy Women in Tech Summit 2026!

Astro Teller (The Moonshot Factory), Elica Kyoseva (Nvidia), Enrica Porcari (CERN), Siri Chilazi (Harvard Kennedy School), Ruth D. Jones (NASA), Aleksandra Rutczyńska (DLR), Psyho, Andrzej Dragan (Uniwersytet Warszawski) − to tylko kilka najbardziej gorących nazwisk gości Perspektywy Women in Tech Summit 2026.
Fundacja Edukacyjna Perspektywy 10−11 czerwca zaprasza do Warszawy już po raz ósmy na największą konferencję dla kobiet (i mężczyzn) w technologiach w Europie.
Hasłem przewodnim wydarzenia w 2026 roku jest “UNLEASH NEW ENERGY”. A ponieważ konferencja gromadzi tysiące utalentowanych uczestniczek i uczestników (w 2025 r. było ich 13 5000 z ponad 80 krajów świata!), wyzwolenie tej nowej energii ma szansę wprowadzić znaczącą zmianę w świecie nowych technologii.
− Tegoroczny program Perspektywy Women in Tech Summit opiera się na czystej energii! Od technologii kwantowych po innowacje w energetyce jądrowej, od sztucznej inteligencji po przyszłość przemysłu, od osobistej odporności po przywództwo na wielką skalę… − mówi dr Bianka Siwińska, pomysłodawczyni konferencji i prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która organizuje Summit.
Perspektywy Women in Tech Summit 2026 w pigułce:
- 2 dni pełne wiedzy, inspiracji i możliwości rozwoju kariery zawodowej
- 2-dniowe olbrzymie Targi Pracy ze spotkaniami rekrutacyjnymi i branżowym networkingiem
- 5 scen z najbardziej wpływowymi liderkami, naukowczyniami i inżynierkami
- 9 stref specjalnych, w tym nowości: Nuclear. Powered by Women i Money Talks
HOT GUESTS!
Jak co roku Summit odwiedzą najlepsi eksperci świata technologii i nauki, reprezentujący międzynarodowej rangi instytucje, takie jak np. CERN, NASA, czy globalne marki (np. Hitachi, Honeywell, Ericsson). Wśród ponad 500 mówców na konferencji będziemy mogli posłuchać gości specjalnych, a w 2026 r. będą to:
- ASTRO TELLER, prezes X, czyli „fabryki ambitnych projektów” firmy Alphabet. To człowiek, który zawodowo zajmuje się tworzeniem przyszłości − zarządza bowiem jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w świecie technologii: laboratorium, którego zadaniem nie jest ulepszanie istniejących produktów, ale systemowe tworzenie rzeczy, które początkowo brzmią jak zbyt ryzykowny eksperyment. Sylwetka Astro Tellera tutaj.
- ENRICA PORCARI, Chief Information Officer CERN. Liderka technologii i innowacji z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu globalnymi systemami IT, transformacją cyfrową i rozwojem infrastruktury wspierającej naukę na najwyższym światowym poziomie. Jako pierwsza dyrektor ds. informatyki w CERN od 2026 roku będzie dbać o to, by dane, zasoby obliczeniowe, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo były zarządzane w spójny i zintegrowany sposób, bezpośrednio wspierający odkrycia naukowe. Więcej o CERN tutaj.
- ELICA KYOSEVA, Quantum Algorithm Engineering Director, NVIDIA. Kieruje zespołami zajmującymi się inżynierią algorytmów kwantowych oraz badaniami stosowanymi. Skupia się na wykorzystaniu superkomputerów opartych na sztucznej inteligencji do pokonywania wąskich gardeł w obliczeniach kwantowych. Przed podjęciem pracy w firmie NVIDIA Kyoseva opracowała koncepcję programu Quantum for Bio, uruchomiła go i kierowała nim w Wellcome Leap.
- DR RUTH D. JONES, Deputy Division Chief w NASA, fizyczka i liderka z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze aerospace oraz wieloletnią praktyką akademicką. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci łączących naukę, technologię i przywództwo oparte na wartościach! Dr Jones jest drugą Afroamerykanką w Alabamie, która uzyskała tytuł doktora fizyki, oraz pierwszą kobietą, która uzyskała tytuł licencjata z fizyki na Uniwersytecie Arkansas w Pine Bluff.
- SIRI CHILAZI, Senior Researcher w Harvard Kennedy School, badaczka równości płci i współautorka wielokrotnie nagradzanej książki Make Work Fair. Jedna z czołowych międzynarodowych ekspertek analizujących, jak projektować sprawiedliwe i skuteczne środowiska pracy, korzystając z danych i wiedzy rodem z nauk behawioralnych.
- ALEKSANDRA RUTCZYŃSKA, Senior Software Engineer, Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt, DLR. Była jedną z naukowczyń (jedną z dwóch Polek) zaangażowanych w projekt załogowego lotu na orbitę Księżyca, Artemis II. Ekspertka specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania kosmicznego oraz systemów uczenia maszynowego.
- PSYHO, jeden ze światowej klasy mistrzów programowania, wielokrotny zwycięzca międzynarodowych konkursów programistycznych, ekspert w dziedzinie algorytmiki, sztucznej inteligencji i eksploracji danych. W 2025 w zawodach AtCoder World Tour Finals zajął 1. miejsce, pokonując AI.
- ANDRZEJ DRAGAN, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ekscentryczny polski fizyk teoretyczny i artysta audiowizualny, jeden z najbardziej buntowniczych, charyzmatycznych i prawdopodobnie najczęściej słuchanych popularyzatorów nauki w Polsce. W Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego kieruje grupą badawczą zajmującą się relatywistyczną informacją kwantową.
Po więcej informacji zapraszamy na: https://womenintechsummit.pl/
Organizator:
Fundacja Edukacyjna Perspektywy – uznana organizacja non profit, która inspiruje, łączy i wspiera osoby w rozwoju w obszarach technologii, nauki i innowacji w Europie i Azji Środkowej. Współpracuje z ponad 100 największymi firmami technologicznymi oraz czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce.
Realizuje programy skierowane zarówno do młodych osób, jak i kobiet budujących swoją ścieżkę w obszarze technologii i nauki. Wśród inicjatyw dla młodych realizowane są m.in. Dreams into Jobs i Career Wings, które otwierają nowe możliwości zawodowe, oraz Next Engineers, rozwijający kompetencje i myślenie inżynieryjne. Od ponad 20 lat Fundacja konsekwentnie zachęca także dziewczyny do wyboru kierunków technicznych i ścisłych, realizując pionierskie i największe w Polsce akcje Dziewczyny na Politechniki! oraz Dziewczyny do Ścisłych! Działania dedykowane kobietom obejmują programy takie jak: IT for SHE Mentoring, IT for SHE Kids, LeaderSHEp in Tech Academy, Dziewczyny do Nauki! oraz Dziewczyny w grze. W tych inicjatywach kluczową rolę odgrywa mentoring – Fundacja wierzy w wartość relacji, w których osoby z doświadczeniem wspierają rozwój kolejnych pokoleń.
Jednym z flagowych wydarzeń Fundacji jest Perspektywy Women in Tech Summit – największa konferencja dla kobiet w technologiach w Europie, organizowana co roku w czerwcu w Warszawie. Więcej o projektach: https://womenintech.perspektywy.org/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu