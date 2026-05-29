Gazeta Prawna
Zdrowie

Część chorych można trwale wyleczyć ze szpiczaka plazmocytowego. Pacjenci czekają na to leczenie

Można trwale wyleczyć ze szpiczaka plazmocytowego
Część chorych można trwale wyleczyć ze szpiczaka plazmocytowegoShutterstock
Anna Kaczmarek
Anna Kaczmarek
dzisiaj, 18:47

Jeszcze kilka lat temu nikomu się nawet nie śniło, że pojawi się terapia, która sprawi, że można będzie dzięki jednorazowej procedurze wyleczyć pacjenta ze szpiczaka plazmocytowego. Jednak nauka nie próżnuje i są już takie możliwości.

Skrót artykułu

Terapia CAR-T, bo o niej mowa, nie jest co prawda przeznaczona jeszcze dla wszystkich chorych ze szpiczakiem, ale potrafi u części chorych doprowadzić do całkowitego wyleczenia z tego przez lata nieuleczalnego nowotworu hematologicznego. Dodatkowo nie jest to leczenie, które trzeba stosować latami. To jedno podanie leku.

Przełamany schemat w leczeniu szpiczaka plazmowytowego

Tradycyjny schemat leczenia szpiczaka plazmocytowego to podanie terapii do uzyskania remisji choroby. Po jakimś czasie nowotwór nawraca i podaj się kolejną, inną terapię i tak wiele razy. Ten schemat pozwolił pacjentom żyć ze szpiczakiem i w okresach remisji lepiej funkcjonować. O tym nowotworze mówiło się, że stał się chorobą przewlekłą.

Jednak w ostatnim czasie pojawiły się nowe leki również w schemacie tradycyjnym, które pozwalają na dłuższe remisje, a nowością jest właśnie terapia CAR-T, która zmienia zupełnie podejście do leczenia tej choroby.

Jak mówiła prof. Lidia Gil, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podczas panelu "Priorytety i wyzwania w obszarze chorób hematologicznych" na kongresie "Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy”, pojawienie się terapii CAR-T daje nadzieję, że część chorych ze szpiczakiem plazmocytowym będzie mogła zakończyć leczenie pełnym sukcesem i nie będzie konieczności kontynuowania terapii.

Na razie terapia nie jest refundowana. Jednak pacjenci i lekarze mają nadzieję, że to się szybko zmieni. Tym bardziej, że ekonomiści wyliczają, że ta droższa, ale jednorazowa terapia, zwyczajnie jest opłacalna.

– Wiemy, że terapia jest kosztowna, ale to jedna terapia, która uwalnia pacjenta od leczenia, nas od pracy, uwalnia miejsca w szpitalach, która pozwala na leczenie innych pacjentów, albo pacjentów ze szpiczakiem, ale innymi metodami. Wiemy, że nie jest to leczenie dla wszystkich pacjentów, wiemy, że nie uratujemy wszystkich, ale, że u części chorych jesteśmy w stanie skończyć leczenie właśnie na terapii CAR-T. Tutaj całkowita odpowiedź na leczenie jest spektakularna i zbliża się do 100 proc. – mówiła prof. Lidia Gil.

CAR-T w szpiczaku plazmocytowym jest priorytetem

Prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, stwierdziła natomiast, że dostęp do terapii CAR-T w drugiej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego, to jedna z najważniejszych niezaspokojonych potrzeb pacjentów hematologicznych. Podkreślała, że część chorych, właśnie dzięki tej terapii, może wrócić do całkowitego zdrowia. Podkreślała, że udostępnienie jej chorym, to jeden z priorytetów hematologii.

– Moi pacjenci, którzy mieli podaną terapię CAR-T mówią, że to był ich najlepszy dzień w życiu, ponieważ uwolnił ich od choroby i od leczenia – mówił z kolei prof. Dominik Dytfeld, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, z Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Przekonywał, że to jedyna terapia w szpiczaku plazmocytowym, która potrafi doprowadzić do spełnienia kryteriów, które mówią o wyleczeniu tej choroby. Chodzi o pięcioletnią remisję i brak leczenia przez ten czas.

Takie leczenie szpiczaka plazmocytowego jest opłacalne

Terapia nie jest tania, ale jak się okazuje, tu ma jak najbardziej zastosowanie powiedzenie, że: "biednego nie stać na tanie rzeczy". Specjaliści mierzący efektywność terapii policzyli, że jest to leczenie opłacalne i efektywne kosztowo.

W hematoonkologii specjaliści wyliczają tzw. QALY, czyli wskaźnik opłacalności i efektywności terapii. Jeden QALY oznacza jeden dodatkowy rok przeżyty w pełnym zdrowiu. Wskaźnik ocenia nie tylko wydłużenie życia, ale też jego jakość. W przypadku terapii CAR-T w II linii leczenia wskaźnik wynosi 5 do 6. To dużo, biorąc pod uwagę, że większość terapii ma o wiele niższe QALY.

Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia przyznał podczas konferencji, że ten imponujący wynik powinien przekonać resort zdrowia do refundacji tego leczenia dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. – Taki wynik jest bardzo imponujący. Byłem członkiem Rady Przejrzystości przez wiele lat i wiem, że w onkologii te wyniki QALY rzadko przekraczają jeden. Koszt jest wysoki, natomiast widzimy, że CAR-T jest też finansowany w innych wskazaniach i nie kosztuje w tych innych wskazaniach mniej – mówił dyrektor Maciej Karaszewski.

Hematoonkolodzy deklarują, że są gotowi na stosowanie tej terapii u swoich pacjentów i czekają na pozytywna decyzję Ministerstwa Zdrowia. CAR-T w szpiczaku plazmocytowym nie jest terapią dla wszystkich chorych, ale miejmy nadzieję, że jest pierwszą z wielu, które w przyszłości szybko i trwale wyleczą wszystkich chorych.

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

pacjenciszpiczakszpiczak plazmocytowylek na szpiczaka

Powiązane

Czym jest szpiczak plazmocytowy (mnogi)?
ZdrowieCzym jest szpiczak plazmocytowy (mnogi)?
,,JakośĆ to będzie!” - Polacy ze szpiczakiem plazmocytowym mogą żyć zarówno długo, jak i dobrze
Zdrowie,,JakośĆ to będzie!” - Polacy ze szpiczakiem plazmocytowym mogą żyć zarówno długo, jak i dobrze
Postęp w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Chorzy czekają na nowe terapie
Stan zdrowiaPostęp w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Chorzy czekają na nowe terapie [STAN ZDROWIA]