Dodatek pielęgnacyjny nie tylko dla seniora. Chorym na cukrzycę przysługuje stała kwota - 215,84 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego

Pieniądze nie tylko na leki. Dla kogo zasiłek w 2026 roku?

Wsparcie finansowe, o którym mowa, to zasiłek pielęgnacyjny. Choć kwota 215,84 zł może wydawać się skromna, w skali roku to ponad 2500 zł czystej gotówki, która wpływa na konto bez żadnych potrąceń. Co najważniejsze dla wielu osób: państwo nie zagląda ci w portfel. To jedno z nielicznych świadczeń, gdzie Twoje zarobki nie mają najmniejszego znaczenia. Możesz zarabiać średnią krajową, a i tak otrzymasz przelew, jeśli spełnisz warunki zdrowotne.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kto ma największe szanse na pozytywną decyzję?

Dzieci z cukrzycą : Rodzice praktycznie zawsze otrzymują wsparcie (opieka nad pompą czy sensorem jest uznawana za konieczność stałej pomocy).

: Rodzice praktycznie zawsze otrzymują wsparcie (opieka nad pompą czy sensorem jest uznawana za konieczność stałej pomocy). Osoby z cukrzycą typu 1 : Kluczem jest powstanie niepełnosprawności przed 21. rokiem życia.

: Kluczem jest powstanie niepełnosprawności przed 21. rokiem życia. Seniorzy i osoby z powikłaniami: Jeśli choroba zaatakowała wzrok, nerki lub doprowadziła do tzw. stopy cukrzycowej, droga do zasiłku jest otwarta.

Pułapka "dobrego wyniku". Jak rozmawiać z orzecznikiem?

Wiele osób popełnia ten sam błąd: idą na komisję tylko z wynikiem hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Jeśli wynik jest dobry, orzecznik może uznać, że leczenie nie sprawia trudności. W 2026 roku orzecznicy mają obowiązek patrzeć na realny trud życia z chorobą. Zamiast samej kartki od lekarza, przynieś wydruki z chmury (Libreview, Dexcom Clarity). Pokaż wykresy, nocne niedocukrzenia i skoki cukru. To one dowodzą, że potrzebujesz wsparcia, aby utrzymać zdrowie.

215 zł zasiłku to nie wszystko. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać

Posiadanie orzeczenia, które uprawnia do zasiłku, to "bilet" do kolejnych ulg, o których diabetycy często zapominają:

Ulga rehabilitacyjna : Odliczysz od podatku wydatki na sensory, transmitery i igły.

: Odliczysz od podatku wydatki na sensory, transmitery i igły. Karta parkingowa : Jeśli choroba utrudnia poruszanie się, możesz parkować na "kopercie".

: Jeśli choroba utrudnia poruszanie się, możesz parkować na "kopercie". Dofinansowania z PFRON: Możesz starać się o dopłaty do nowoczesnych urządzeń wspomagających leczenie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny bez wychodzenia z domu?

Nie musisz stać w kolejkach. W 2026 roku cały proces jest uproszczony.

Wniosek o orzeczenie składasz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Gdy masz już dokument, wniosek o pieniądze składasz przez aplikację mObywatel lub portal Emp@tia. Ważne zastrzeżenie: Jeśli jesteś emerytem i ZUS wypłaca Ci już dodatek pielęgnacyjny (ok. 330 zł), nie dostaniesz zasiłku z gminy. System nie pozwala na pobieranie obu tych kwot jednocześnie - zawsze wybieraj wyższy dodatek z ZUS!

FAQ: szybkie odpowiedzi

Czy mogę pracować i brać zasiłek? Tak, praca nie blokuje wypłaty. Czy kwota jest "na rękę"? Tak, zasiłek jest zwolniony z podatku. Kiedy najbliższa waloryzacja? Kolejna weryfikacja kwot przewidziana jest na 2027 rok.