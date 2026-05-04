AI ocenia wiek biologiczny ze zdjęcia twarzy. Jak działa FaceAge?

Zespół badawczy z Mass General Brigham i Harvard Medical School opracował narzędzie o nazwie FaceAge, które analizuje zdjęcia twarzy i szacuje wiek biologiczny pacjenta. Badanie opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Algorytm nie patrzy tylko na zmarszczki, ale analizuje subtelne cechy:

strukturę skóry

utratę objętości twarzy

zmiany w rysach i tkankach.

Na tej podstawie ocenia, jak szybko organizm się starzeje – niezależnie od metryki. Wcześniejsze badania pokazały, że pacjenci onkologiczni często wyglądają średnio o 5 lat starzej niż wynika z ich wieku. Teraz naukowcy poszli krok dalej – zaczęli analizować, jak ten proces zmienia się w czasie.

Tempo starzenia twarzy a przeżycie w raku. Wyniki badania 2276 pacjentów

Nowe badanie objęło 2276 pacjentów z nowotworami, którzy przechodzili radioterapię w szpitalu Brigham and Women’s Hospital w latach 2012–2023. Każdemu wykonano co najmniej dwa zdjęcia twarzy w różnych momentach leczenia. Kluczowy wskaźnik nazwano Face Aging Rate (FAR) – mierzy on tempo starzenia się twarzy między zdjęciami.

Wyniki są jednoznaczne:

osoby z przyspieszonym starzeniem (wysoki FAR) żyją krócej

żyją krócej im dłuższy okres obserwacji, tym silniejsza zależność

różnice w medianie przeżycia sięgają nawet kilkunastu miesięcy.

Badacze zauważyli, że tempo starzenia wyprzedza wiek chronologiczny średnio o 40 proc., co wskazuje na głębsze procesy zachodzące w organizmie.

Lekarze o FaceAge: „Możemy śledzić zdrowie w czasie rzeczywistym”

Autorzy badania nie mają wątpliwości co do potencjału tej technologii.

„Określenie tempa starzenia się twarzy pozwala śledzić stan zdrowia niemal w czasie rzeczywistym” – mówi dr Raymond Mak z Mass General Brigham Cancer Institute.

Z kolei dr Hugo Aerts, współautor badania, podkreśla:

„To nieinwazyjny i opłacalny biomarker, który może informować pacjentów o ich stanie zdrowia”.

Te wypowiedzi oddają kierunek zmian w medycynie – od badań jednorazowych do ciągłego monitorowania organizmu.

Dlaczego tempo starzenia jest ważniejsze niż wiek? Sztuczna inteligencja zmienia ocenę zdrowia

W klasycznej medycynie liczy się wiek pacjenta. Problem polega na tym, że dwie osoby w tym samym wieku mogą być w zupełnie innym stanie zdrowia. Badanie pokazuje, że wiek biologiczny lepiej odzwierciedla kondycję organizmu, ale jeszcze ważniejsze jest tempo jego zmian - pojedyncze zdjęcie daje mniej informacji niż seria zdjęć. Naukowcy porównują to do innych wskaźników medycznych – np. zmienności ciśnienia czy dynamiki markerów nowotworowych. Dane zbierane w czasie są po prostu bardziej wiarygodne.

Jak tempo starzenia wpływa na ryzyko śmierci? Dane z badania

Poniższe zestawienie pokazuje skalę różnic między pacjentami:

Okres między zdjęciami Wysokie tempo starzenia Niższe tempo starzenia 10–365 dni krótsze przeżycie (ok. 4,1 mies.) dłuższe (ok. 6,5 mies.) 366–730 dni ok. 6,4 mies. ok. 12,5 mies. 731–1460 dni ok. 15,2 mies. ok. 36,5 mies.

Różnice rosną wraz z czasem obserwacji, co wzmacnia wiarygodność wyników.

Co FaceAge oznacza dla pacjentów i lekarzy? Możliwe zmiany w leczeniu raka

Technologia FaceAge mogłaby wpłynąć na proces prowadzenia leczenia, szczególnie w onkologii. Lekarze mogą dzięki niej lepiej dopasować intensywność terapii, szybciej reagować na pogorszenie stanu zdrowia i planować wizyty kontrolne w oparciu o realne ryzyko. Wyobraźmy sobie pacjenta, który formalnie ma 60 lat, ale jego twarz „starzeje się” jak u 75-latka. To sygnał, że organizm może gorzej znosić leczenie i wymaga innego podejścia.

Czy można sprawdzić swój wiek biologiczny twarzy? Jak działa test FaceAge

Zespół badawczy uruchomił już portal, który pozwala przesłać zdjęcie i wziąć udział w dalszych badaniach nad technologią. To jednak dopiero początek. Naukowcy podkreślają, że potrzebne są kolejne badania, także prospektywne, a model wymaga testów w bardziej zróżnicowanych populacjach. Co bardzo istotne - trzeba też rozwiązać kwestie etyczne i prywatności, dlatego na razie warto korzystać z tego narzędzia bardzo ostrożnie.

Ograniczenia FaceAge: błędy, prywatność i ryzyko analizy twarzy przez AI

Choć wyniki są obiecujące, badanie ma swoje ograniczenia:

większość uczestników stanowiły osoby rasy białej

zdjęcia wykonywano w różnych warunkach

brak pełnych danych o przebiegu choroby i terapii.

Do tego dochodzą kwestie wrażliwe społecznie – analiza twarzy przez AI rodzi pytania o prywatność i potencjalne uprzedzenia algorytmów.

