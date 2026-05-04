Pieniądze na rachunki i dom bez rozwodu – jak odzyskać stabilność finansową?

Niektóre rodziny zmagają się z sytuacją, w której jeden z małżonków unika odpowiedzialności finansowej za dom. Nieopłacone rachunki za media, brak wkładu w codzienne wydatki czy przerzucanie całego ciężaru na drugą stronę – to problemy, które mają konkretne rozwiązanie w polskim prawie, o którym wielu Polaków nie słyszało.

Wiele osób mylnie uważa, że jedynym wyjściem z sytuacji jest rozwód i alimenty. Tymczasem obowiązek utrzymania rodziny działa w trakcie małżeństwa. Oznacza to, że nawet bez rozpadu związku można dochodzić wsparcia finansowego.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonków – co mówi art. 27 KRO?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oboje małżonkowie są zobowiązani do wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Nie chodzi wyłącznie o pieniądze – wkładem może być również opieka nad dziećmi czy prowadzenie domu.

Podstawa prawna Art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Problem pojawia się wtedy, gdy jeden z małżonków nie angażuje się w żaden sposób lub podział kosztów na dom zawiera duże dysproporcje. Co może zrobić poszkodowana żona lub mąż, gdy partner nie dokłada się do rachunków, czynszu czy zakupów, naruszając swój ustawowy obowiązek?

- Jeżeli jeden z małżonków nie partycypuje w kosztach utrzymania rodziny lub jego nakład jest nieproporcjonalny, drugi z małżonków może wystąpić przeciwko niemu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jest to inne niż alimenty świadczenie podobnego rodzaju pomiędzy małżonkami i dotyczy wyłącznie osób, które pozostają w związku małżeńskim – Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

Sąd bierze pod uwagę:

dochody i możliwości zarobkowe obu stron,

potrzeby rodziny,

dotychczasowy poziom życia.

Małżonek nie dokłada się do rachunków? Sprawdź, kiedy możesz iść do sądu

Jeśli rozmowy z małżonkiem nie przynoszą efektu, możliwe jest wystąpienie z powództwem do sądu. W pozwie można żądać:

zasądzenia określonej kwoty miesięcznej,

ustalenia sposobu ponoszenia kosztów (np. opłacanie konkretnych rachunków),

wyrównania zaległości.

Dlaczego warto rozważyć taką opcję? Ponieważ jeśli jeden z małżonków nie partycypuje w kosztach utrzymania rodziny lub jego nakład jest nieproporcjonalny sąd może:

zobowiązać małżonka do regularnego przekazywania określonej kwoty,

ustalić sposób pokrywania wspólnych wydatków,

a nawet nakazać wypłatę części wynagrodzenia bezpośrednio drugiemu małżonkowi.

Ewelina Zawiślak, adwokat prowadząca własną kancelarię, podkreśla, że sąd nie patrzy wyłącznie na faktyczne zarobki, ale także na możliwości zarobkowe. Oznacza to, że to rozwiązanie bywa szczególnie skuteczne, gdy jedna strona uchyla się od odpowiedzialności mimo posiadania dochodów.

- Warto podkreślić, że obowiązek ten nie zawsze musi być realizowany w formie pieniężnej. Jeżeli jeden z małżonków zajmuje się domem i dziećmi, może to zostać uznane za równoważny wkład. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy jedna ze stron nie wnosi ani wkładu finansowego, ani osobistego – informuje Ewelina Zawiślak.

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka i egzekucja komornicza

Jednym z najmocniejszych narzędzi jest możliwość skierowania części pensji bezpośrednio do drugiego małżonka. W praktyce oznacza to, że osoba uchylająca się od płacenia rachunków nie ma już pełnej kontroli nad swoimi dochodami.

- W przypadku niewykonania orzeczenia sądu możliwe jest skierowanie sprawy do komornika. Egzekucja może objąć: wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, inne składniki majątku. Dodatkowo uporczywe uchylanie się od obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności karnej, np. na gruncie przepisów o niealimentacji, jeśli w grę wchodzi także utrzymanie dzieci – mówi adwokat Zawiślak.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny: Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Zanim sprawa trafi do sądu, warto przygotować:

zestawienie wydatków domowych,

dowody braku udziału drugiej strony w kosztach,

informacje o dochodach małżonka.

Najważniejsze: odpowiedzialność za rodzinę jest wspólna

Prawo jasno wskazuje, że utrzymanie rodziny to obowiązek obojga małżonków – niezależnie od tego, kto zarabia więcej. Jeśli jedna strona uchyla się od tej odpowiedzialności, druga nie jest bezradna. Postępowanie sądowe może być skutecznym narzędziem, żeby zapewnić rodzinie stabilność.