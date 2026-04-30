Za tą zmianą stoi coś więcej niż informatyka. To przede wszystkim próba uporządkowania rynku wizyt lekarskich, który od lat działa w sposób chaotyczny i nieprzejrzysty.

31 maja 2026 to ostateczny termin dla placówek. NFZ może wstrzymać płatności za świadczenia

Najważniejszy termin to 31 maja 2026 r. Do tego dnia placówki muszą przekazać do systemu centralnego pełne harmonogramy wizyt – zarówno wolne, jak i zajęte – na kolejne miesiące. Jeśli tego nie zrobią, od 1 czerwca NFZ wstrzymuje rozliczenia. Nie chodzi o drobne korekty, lecz o mechanizm, który może całkowicie zatrzymać przepływ środków.

W praktyce wiele placówek dopiero teraz zderza się z rzeczywistością. Część z nich nadal bowiem pracuje na papierowych grafikach, część ma systemy wymagające kosztownej integracji, a jeszcze inne nie uporządkowały terminarzy. Efekt jest prosty: przychodnia może normalnie przyjmować pacjentów, ale nie mieć podstawy do rozliczenia z NFZ.

Od 1 lipca 2026 NFZ zapłaci tylko za wizyty w e-rejestracji. Co musi zrobić placówka

Czerwiec jest ostrzeżeniem. Lipiec – egzekucją. Od 1 lipca 2026 r.:

każda wizyta musi być zarejestrowana w centralnej e-rejestracji ,

, musi trafić do systemu najpóźniej w dniu realizacji ,

, dane muszą być spójne z systemem placówki.

Jeżeli wizyta nie pojawi się w systemie – NFZ za nią nie zapłaci. Dotychczas placówki raportowały świadczenia po fakcie. Teraz obowiązuje model ciągły: najpierw dane, potem pieniądze.

Centralna e-rejestracja NFZ zmienia system kolejek. Dlaczego wprowadzono nowe zasady

Centralna e-rejestracja zmienia nie tylko sposób zapisu do lekarza. Wprowadza ona mechanizm znany z ekonomii jako „rynek dopasowań”. Problem kolejek nie wynika wyłącznie z braku lekarzy. W dużej mierze to efekt chaosu: wolne terminy są bowiem rozproszone, pacjenci zapisują się w kilku miejscach jednocześnie i część wizyt przepada.

Jak pokazują analizy, nawet 20 proc. zasobów ochrony zdrowia może być marnowanych przez nieefektywne zarządzanie terminami. W krajach, które wdrożyły podobne mechanizmy, kolejki udało się ograniczyć nawet o ponad 20 proc. To dlatego reforma została powiązana bezpośrednio z finansowaniem.

Jak działa centralna e-rejestracja NFZ. Jedna kolejka zamiast wielu list oczekujących

System działa już od stycznia 2026 r., ale dopiero teraz zaczyna mieć realne znaczenie finansowe. Pacjent korzysta z niego przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Może:

zapisać się na wizytę online,

zmienić termin,

odwołać wizytę jednym kliknięciem.

Największa zmiana jest jednak mniej widoczna: jedna centralna lista zamiast dziesiątek lokalnych kolejek.

Brak podłączenia do e-rejestracji NFZ. Co to oznacza dla pacjentów i dostępności wizyt

System działa skutecznie tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkich. Jeśli część placówek pozostaje poza nim, pojawia się nowy problem. Pacjent widzi tylko część dostępnych terminów. Może dostać propozycję wizyty w odległej placówce, choć bliżej są wolne miejsca – tyle że poza systemem. Dlatego 40 proc. placówek poza CeR to nie tylko problem organizacyjny, ale także ryzyko dla dostępności świadczeń.

Dlaczego placówki nie zdążyły z e-rejestracją. Największe problemy wdrożenia CeR

Wdrożenie CeR rzadko jest szybkie. Najwięcej pracy wymaga nie technologia, lecz organizacja. Najczęstsze problemy to: nieuporządkowane harmonogramy wizyt, brak podziału na wizyty pilne, stabilne i kontrolne, błędy integracji systemów IT oraz brak synchronizacji danych w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to konieczność przebudowy pracy rejestracji i całego systemu zarządzania wizytami.

E-rejestracja NFZ 2026: co zmieni się dla pacjentów i jak zapisać się na wizytę

Zmiany będą odczuwalne niemal od razu. Pacjenci zobaczą, że:

trudniej zapisać się w kilku miejscach jednocześnie,

dostępność terminów staje się bardziej przejrzysta,

część placówek może chwilowo ograniczyć zapisy.

Pojawia się też kluczowy mechanizm – Poczekalnia.

Poczekalnia NFZ w e-rejestracji. Jak działa i kiedy system przydziela termin wizyty

Jeśli nie ma wolnego terminu, pacjent trafia do wirtualnej kolejki. System wówczas automatycznie wyszukuje wolne miejsce, przypisuje wizytę, gdy ten się pojawi i wysyła powiadomienie SMS. To zmiana, która eliminuje codzienne dzwonienie i „polowanie” na wizyty, ale jednocześnie ogranicza możliwość obchodzenia systemu.

Czy e-rejestrację NFZ da się obejść? Ryzyko „drugiego obiegu” wizyt

Każdy system publiczny ma słabe punkty. Jeśli będzie działał zbyt wolno lub nie odpowie na potrzeby pacjentów, może powstać równoległy obieg. Pacjenci będą szukać wizyt prywatnie i będą omijać system. Placówki mogą próbować zachować część terminów poza systemem. To ryzyko jest realne i znane z innych krajów – dlatego skuteczność reformy zależy od jej powszechności i sprawności działania.

E-rejestracja NFZ: skutki dla przychodni i szpitali. Ryzyko utraty pieniędzy i korzyści

Dla wielu placówek to największa zmiana organizacyjna od lat. Wdrożenie centralnej e-rejestracji nie polega na „dołożeniu kolejnego systemu”, lecz wymusza przebudowę codziennej pracy: od sposobu prowadzenia grafików po obsługę pacjenta w rejestracji.

Na początku dominuje napięcie. Dyrektorzy i właściciele placówek liczą się z tym, że nawet drobny błąd techniczny może przełożyć się na brak zapłaty za świadczenie. Jeśli system nie zsynchronizuje wizyty albo dane nie trafią do centralnej bazy na czas, pieniądze z NFZ po prostu nie wpłyną. Do tego dochodzi ryzyko utraty płynności finansowej – szczególnie w mniejszych podmiotach, które nie mają dużych rezerw. Pierwsze tygodnie mogą też oznaczać chaos: poprawianie grafików, nerwowe telefony od pacjentów, przeciążone rejestracje.

Z czasem jednak obraz zaczyna się zmieniać. Placówki, które przeszły przez etap wdrożenia, zauważają, że ubywa „pustych wizyt”, bo pacjenci łatwiej je odwołują. Telefonów jest mniej, bo część spraw załatwia się online. Terminy, które wcześniej przepadały, wracają do systemu i są szybciej wykorzystywane. W efekcie grafik zaczyna pracować efektywniej, a personel ma więcej czasu na realną obsługę pacjentów, zamiast ciągłego odbierania połączeń.

Kogo obejmuje e-rejestracja NFZ od 2026. Lista świadczeń i plan rozszerzenia

Na start system centralnej e-rejestracji obejmuje:

wizyty u kardiologa,

mammografię,

testy HPV HR.

To pierwszy etap. W kolejnych latach system obejmie kolejne specjalizacje i docelowo całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Podstawa prawna i dokumenty