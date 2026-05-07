Glapiński nie wyklucza podwyżek stóp procentowych. „Są prawdopodobne”

Adam Glapiński, prezes NBP. Źródło: Materiały prasowe NBP
dzisiaj, 16:03

Podwyżka lub podwyżki stóp procentowych w Polsce są prawdopodobne w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej, ale nie pewne, wynika ze słów prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego. Przesłankami do ich dokonania byłyby wzrost inflacji powyżej górnej granicy odchylenia od celu lub samo zaprognozowanie, że to nastąpi.

"Czy przewiduję, że mogą być podwyżki? Mogą być. Każdy członek Rady dopuszcza możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki. Podwyżka, podwyżki - trudno powiedzieć. Perspektywa obniżki wydaje się bardzo mało prawdopodobna" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Podwyżki są prawdopodobne, ale nie muszą nastąpić. Nadal jesteśmy w celu inflacyjnym" - podkreślił szef NBP.

Inflacja kluczowa dla decyzji RPP

Potwierdził także, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp wzrosło od poprzedniego posiedzenia Rady. 

"W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń [od celu inflacyjnego]. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to jest bezpośredni powód, żeby w tym kierunku iść. A nawet jeśli by nadal było poniżej górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne, bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, to natychmiast będą stosowne decyzje. Dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne" - wyjaśnił Glapiński, pytany jakie warunki musiały by się pojawić, by nastąpiły podwyżki stóp procentowych.

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian

Wczoraj Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

(ISBnews)

Źródło: ISBnews

