Skuteczne wykorzystanie AI wymaga przede wszystkim gotowości danych. Wnioski z badania Cloudera

Region EMEA: wysokie ambicje, nierówna gotowość danych

Skuteczne wdrożenie sztucznej inteligencji w firmach wymaga gotowości danych. Muszą one być m.in.: ujednolicone, kompletne, spójne z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przede wszystkim aktualne. Wyniki badania Cloudera pokazują, że firmy z regionu EMEA wykazują się pod tym względem dużym optymizmem - aż 92% z nich deklaruje, że posiada dobrze zdefiniowaną strategię danych powiązaną z celami biznesowymi. Jednak optymizm ten może studzić fakt, że jak wskazali respondenci, na drodze do pełnego wykorzystania danych pojawia się kilka niezwykle istotnych barier - technicznych oraz mentalnych. Wśród najczęściej wskazywanych przeszkód wymieniane były ograniczona widoczność danych (41%) oraz kulturowa niechęć do dzielenia się nimi (35%). Równie często (34%) respondenci wskazywali na to, że dane w ich organizacjach są rozproszone, a to istotnie ogranicza zarówno możliwość współpracy, jak i ich efektywne wykorzystanie. Problem ten pogłębia fakt braku integracji danych między systemami - tylko 34% badanych deklarowało, że w ich organizacjach dane są połączone i spójne we wszystkich systemach.

Jednocześnie przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że jakość danych to podstawa, która pozwala efektywnie wdrożyć AI. Niewystarczająca gotowość w tym obszarze generuje wzrost nakładów, a równocześnie zwiększa ryzyko niskiego zwrotu z inwestycji. Potwierdzają to wyniki badania Cloudera - 18% respondentów wskazało problemy z jakością danych jako główną przyczynę niskiego ROI inicjatyw AI, a 16% uznało je za czynnik prowadzący do przekroczenia zakładanych kosztów.

Firmy w Polsce dopiero na początku drogi do wdrożenia AI

Wyniki badania Cloudera pokazują, że firmy regionu EMEA mają duże ambicje w obszarze wdrażania AI, jednak na drodze do realizacji tych planów stoi brak gotowości danych. W efekcie wiele projektów nie przechodzi z fazy testów do wdrożenia. Okazuje się, że problem ten dotyczy również polskich organizacji. Z raportu PwC wynika, że jedynie 33% dużych firm z powodzeniem wdrożyło większość swoich inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją[1]. Jeszcze mniej optymistyczny obraz gotowości polskich przedsiębiorstw do wdrażania AI pokazują badania ARC Rynek i Opinia oraz TGM Research na zlecenie WEBCOM - tylko 8% managerów uczestniczących w ankiecie deklarowało, że ich firma jest gotowa na wdrożenie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. Respondenci zapytani o największą barierę wskazali na bezpieczeństwo danych oraz obawę o kontrolę nad nimi (38%)[2]. To zaś, w zestawieniu z wynikami badania Cloudera pokazuje, że brak gotowości danych jest barierą, z którą mierzą się firmy, niezależnie od kraju, w którym są zlokalizowane.

Polska przyspiesza wdrażanie aktu o sztucznej inteligencji

Jedynie co czwarty ankietowany uczestniczący w badaniu Cloudera wskazał, że dane w jego organizacji są w pełni uporządkowane i objęte odpowiednim nadzorem. Ich bezpieczeństwo to również największa bariera w przypadku firm polskich. Tymczasem zbliża się termin pełnej implementacji unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act), który nałoży na organizacje wykorzystujące systemy AI obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz poszanowania praw człowieka[3]. Sytuacja ta pokazuje więc, że tempo zmian regulacyjnych przewyższa gotowość organizacyjną firm. Potwierdzają to wyniki badania EY – tylko 31% firm w Polsce rozpoczęło proces wdrożenia AI Act, a 40% jest w jego trakcie[4]. Dla tych, którzy są na początku tej drogi implementacja dyrektywy będzie wiązała się z koniecznością transformacji technologicznej, ale też uporządkowaniem obszarów kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji. Najistotniejszym z nich jest zaś zarządzanie danymi. Kluczowe dla rozwoju AI zgodnego z wymogami nowych regulacji będzie zapewnienie wysokiej jakości, spójności oraz odpowiedniego nadzoru nad danymi. Bez tego organizacje mogą mieć trudności nie tylko z osiąganiem wartości biznesowej z AI, ale także ze spełnieniem wymogów regulacyjnych.

badanie zrealizowane przez firmę Cloudera we współpracy z Researchscape, w grupie 312 liderów IT z regionu EMEA. Luty 2026 r.

