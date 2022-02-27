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Що робити після приїзду до Польщі?

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Подбайте про безпечне місце проживання, при необхідності скористайтеся допомогою польської влади. Польща надає, зокрема, необхідну підтримку, медичну допомогу або транспорт до місця проживання. Більше інформації тут >>>>>>

COVID - карантин, тести

Карантин не діє.

Продовження легального перебування осіб, які перебувають у Польщі (візи, безвіз, дозвіл на проживання)

Польська влада подбає про те, щоб перебування громадяни України, які тікають від війни було легальне в Польщі за будь-яких обставин (мається на увазі документи).

Чи можна їхати далі на захід після перетину кордону, користуючись безвізовим режимом?

Після перетину польського кордону, якщо ви в'їхати по біометричному паспорту – так, ви можете іхати далі, безвізовий рух вам це дозволяє. Якщо ви склали заяву, щоб отримати статус біженця у Польщі – тоді ні, країною вашого перебування до моменту видачі рішення про статус біженця залишається Польща.

Допомога з евакуацією з України

На жаль, польська влада не володіємо інформацією щодо евакуації українців по Польщі. З таким питання краще звертатися до українських інституцій.

Документи, необхідні на кордоні

Кожен документ, який підтверджує вашу особу – це може бути як внутрішній паспорт, так і закордонний. Якщо у дитини немає посвідчення особи або паспорту, свідоцтво про народження стане в нагоді.

Пункти допомоги - інформація для громадян України

На цьому сайті польська влада оновлює найважливішу інформацію для українців. Більше тут >>>>>

Як перевезти сім'ю

Всю інформацію можна знайти тут >>>>>

Заява про міжнародний захист

Для легального перебування в Польщі не є обхідним подавати заяву про міжнародний захист.

Чоловіки призовного віку

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати український кордон. В окремих випадках рішення приймає український прикордонник.

Нема де зупинитися після перетину кордону з Польщею

Ось тут адреси пунктів прийому для біженців у Польщі>>>>>

Що з тваринами?

Якщо ви подорожуєте з тваринами: собаками чи кішками – треба мати мікрочіп і вакцинацію; решту тварин можна перевозити без обмежень, але рішення про в'їзд тварини буде прийнято при перетині кордону національною податковою адміністрацією.

Детальна інформація про перетин кордону

Звертайтеся до прикордонної служби – телефон довіри: +48 82 568 51 19.

Хронічні хворі

З питань медичного транспорту звертайтеся до МОЗ України. Після перетину кордону Польща надає медичну допомогу.