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Transformacja energetyczna UE. 12 krajów chce dalszego finansowania po 2030

Polska w Unii Europejskiej
12 państw, w tym Polska, za przedłużeniem Funduszu Modernizacyjnego po 2030 r.Shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:30

Dwanaście państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wystąpiło z wspólnym apelem o kontynuację Funduszu Modernizacyjnego także po 2030 roku. Sygnatariusze listu chcą również zwiększenia środków przeznaczanych w ramach tego mechanizmu, który wspiera inwestycje w modernizację i transformację sektora energetycznego.

Fundusz Modernizacyjny jest zasilany dochodami ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. Szacuje się, że w latach 2021–2030 do Polski trafi z niego około 14 mld euro (60 mld zł).

Pod wspólnym apelem podpisały się też: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W liście państwa Europy Środkowej przekonują o „konieczności utrzymania i wzmocnienia Funduszu Modernizacyjnego jako kluczowego instrumentu wspierającego państwa członkowskie o niższym i średnim dochodzie, w których wyzwania związane z transformacją pozostają znaczące, a luka inwestycyjna stanowi największe wyzwanie”.

12 państw wezwało również do większej elastyczności w sposobie korzystania ze środków, która odpowiadałaby na „specyficzne potrzeby państw będących jego beneficjentami”. Chodzi o to, by możliwe były inwestycje we wszystkie technologie zeroemisyjne.

Komisja Europejska ogłosi 15 lipca reformę systemu ETS. (PAP)

Źródło: PAP

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PolskaUnia EuropejskaFundusz Modernizacyjny

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