Fundusz Modernizacyjny jest zasilany dochodami ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. Szacuje się, że w latach 2021–2030 do Polski trafi z niego około 14 mld euro (60 mld zł).

Pod wspólnym apelem podpisały się też: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W liście państwa Europy Środkowej przekonują o „konieczności utrzymania i wzmocnienia Funduszu Modernizacyjnego jako kluczowego instrumentu wspierającego państwa członkowskie o niższym i średnim dochodzie, w których wyzwania związane z transformacją pozostają znaczące, a luka inwestycyjna stanowi największe wyzwanie”.

12 państw wezwało również do większej elastyczności w sposobie korzystania ze środków, która odpowiadałaby na „specyficzne potrzeby państw będących jego beneficjentami”. Chodzi o to, by możliwe były inwestycje we wszystkie technologie zeroemisyjne.

Komisja Europejska ogłosi 15 lipca reformę systemu ETS. (PAP)