Rosyjski dron uderzył w blok w kraju NATO. Są ranni

Do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek w rumuńskim Gałaczu, mieście położonym zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Według rumuńskich władz dron, najprawdopodobniej typu Shahed, naruszył przestrzeń powietrzną kraju i uderzył w dach budynku mieszkalnego, wywołując eksplozję oraz pożar.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Dwie osoby odniosły obrażenia, jednak – jak podały lokalne służby – zdołały samodzielnie opuścić budynek jeszcze przed przybyciem ratowników. Pomocy udzielono im na miejscu.

Według rumuńskich mediów uszkodzony został dach wielopiętrowego bloku, a część mieszkańców została ewakuowana. Lokalne władze zabezpieczyły teren i rozpoczęły analizę szczątków bezzałogowca.

Atak na ukraiński port i alarm przy granicy NATO

Tuż przed naruszeniem rumuńskiej przestrzeni ukraińskie siły powietrzne informowały o zmasowanym ataku rosyjskich dronów na obwód odeski, w tym na port w Reni. Monitoring zarejestrował około 16 bezzałogowców lecących w kierunku ukraińskiego miasta.

To kluczowy szczegół, bo odległość między Reni a Gałaczem wynosi w linii prostej około 21 kilometrów. Eksperci podkreślają, że przy tak niewielkim dystansie nawet niewielka zmiana kursu lub zakłócenia systemu nawigacji mogą doprowadzić do wtargnięcia drona na terytorium Rumunii.

W odpowiedzi na zagrożenie Rumunia poderwała dyżurne myśliwce F-16 oraz uruchomiła procedury ostrzegania ludności przygranicznej. Mieszkańcy otrzymali alerty z zaleceniem pozostania w schronieniu.

Kolejne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej

To nie pierwszy taki incydent. W kwietniu rosyjski dron również naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w rejonie Barriera Traian w Gałaczu. Wówczas rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Bukareszcie, składając formalny protest dyplomatyczny.

W lutym rumuńskie lotnictwo poderwało myśliwce po tym, jak rosyjski bezzałogowiec przeleciał w pobliżu Kilii Veche. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła go zaledwie około 100 metrów od rumuńskiej miejscowości położonej nad Dunajem.

Rumuńskie media podały również, że w piątek w okolicach miejscowości Băsești w okręgu Marmarosz odnaleziono kolejnego drona – tym razem bez ładunku wybuchowego. Trwa ustalanie jego pochodzenia. Maszyna miała rozpiętość skrzydeł około trzech metrów.

Rosnąca presja na NATO i rumuńską obronę

Incydent ponownie uruchomił debatę o możliwościach reagowania państw NATO na naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Rumuńskie przepisy w czasie pokoju znacząco ograniczają możliwość natychmiastowego zestrzelenia bezzałogowca, nawet jeśli ten przekroczy granicę.

Bukareszt od miesięcy zabiega o szybsze rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej na południowo-wschodniej flance Sojuszu. Według danych rumuńskich władz od początku eskalacji konfliktu odnotowano już dziesiątki przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej i odnalezienia fragmentów rosyjskich maszyn na terytorium kraju. Piątkowy incydent jest jednak najbardziej niebezpieczny, bo po raz pierwszy dron uderzył bezpośrednio w budynek mieszkalny i spowodował obrażenia wśród cywilów.