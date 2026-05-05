Rosyjskie bomby lotnicze nad Ukrainą. Ofiary w Zaporożu i Kramatorsku

Rosjanie zaatakowali Zaporoże; 12 zabitych, 16 rannych
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:53

Rosyjskie siły uderzyły kierowanymi bombami lotniczymi w miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, zabijając co najmniej 12 osób – poinformował we wtorek szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow. W tym samym dniu w ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim życie straciło pięciu cywilów.

„Niestety, liczba zabitych we wrogim ataku wzrosła. Rosjanie zabrali życie 12 osób” – napisał na Telegramie.

Atak na Zaporoże – ofiary i zniszczenia

O pierwszych wybuchach w Zaporożu Fedorow informował po godz. 16 miejscowego czasu (godz. 15 w Polsce). Podawał wówczas, że Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Co najmniej 16 osób zostało rannych.

Wtorkowy atak na Zaporoże poprzedził w tym samym dniu atak na Kramatorsk, gdzie zginęło pięciu cywili.

Rosja narusza zawieszenie broni w Ukrainie

Nastąpiły one po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w poniedziałek jednostronnie wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych.

Rozejm zapowiedziała również w poniedziałek strona rosyjska. Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja.

Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny było jednak od początku naruszane przez Rosję. (PAP)

Źródło: PAP

