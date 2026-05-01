Wzrost liczby rakiet i skuteczność obrony

Wzrosła również w porównaniu z marcem liczba rakiet wystrzelonych przez siły rosyjskie – do 141. Nie osiągnęła jednak bardzo wysokiego poziomu z lutego (288). Według danych ukraińskiego lotnictwa w kwietniu przechwycono 88 proc. dronów i rakiet, którymi zaatakowano kraj.

Zmiana taktyki: Ataki w świetle dnia

W minionym miesiącu doszło też do kilku zmasowanych ataków powietrznych w ciągu dnia. Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną, poprzez ataki za dnia Rosja może dążyć do zwiększenia liczby ofiar śmiertelnych, gdyż wraz ze wzrostem temperatury coraz więcej osób przebywa teraz na zewnątrz.

Zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, generał Pawło Palisa uważa też, że takie ataki powodują większe straty gospodarcze, gdyż paraliżują pracę przedsiębiorstw.